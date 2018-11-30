Türk futbolunun unutulmaz geri dönüşleri!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Norveç'in Sarpsborg takımını 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmesi, Türk temsilcilerinin uluslararası organizasyonlardaki geri dönüşlerini hatırlattı.
30 Kasım 2018 Cuma, 20:50:56 Güncelleme: 20:51:31
UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A ÖVGÜ
UEFA'nın Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabı, Beşiktaş'ın geri dönüşünü övdü. Siyah-beyazlı ekibin 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı maçın gollerini veren UEFA, paylaşımına "Ne geri dönüş ama." ifadesini kullandı. UEFA, kartal emojisini eklediği paylaşımında Beşiktaş'ı alkışladı.
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