Türk futbolunun unutulmaz geri dönüşleri!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Norveç'in Sarpsborg takımını 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmesi, Türk temsilcilerinin uluslararası organizasyonlardaki geri dönüşlerini hatırlattı.

30 Kasım 2018 Cuma, 20:50:56 Güncelleme: 20:51:31
Türk futbolunun unutulmaz geri dönüşleri!

Avrupa'nın 2 numaralı kupasında Norveç temsilcisi Sarpsborg'a konuk olan siyah-beyazlılar, ilk dakikada Rashad Muhammed, 6. dakikada ise Tobias Heintz'ın golleriyle 2-0 geri düştü.

Türk futbolunun unutulmaz geri dönüşleri!

Beşiktaş, kazanamaması durumunda gruptan çıkma iddiasını yitireceği maçın ilk yarısını bu skorla geride kapattı.

Türk futbolunun unutulmaz geri dönüşleri!

Soğuk hava ve suni çim sahanın futbolcuları zorladığı mücadelenin ikinci yarısında rakibine oranla iyi oynayan siyah-beyazlılar, Jeremain Lens'in 62 ve 90, Vagner Love'ın ise 66. dakikadaki golleriyle geri döndü.

Türk futbolunun unutulmaz geri dönüşleri!

Beşiktaş'ın Sarpsborg karşısındaki geri dönüşü, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki 2 ve farklı skorla geriden gelip kazandığı maçları akıllara getirdi.

Türk futbolunun unutulmaz geri dönüşleri!

UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A ÖVGÜ

UEFA'nın Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabı, Beşiktaş'ın geri dönüşünü övdü. Siyah-beyazlı ekibin 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı maçın gollerini veren UEFA, paylaşımına "Ne geri dönüş ama." ifadesini kullandı. UEFA, kartal emojisini eklediği paylaşımında Beşiktaş'ı alkışladı.

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