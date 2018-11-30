Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaşta sakatlık şoku

Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Spor Toto Süper Lig'de 14'üncü haftanın en önemli karşılaşması olarak dikkat çeken Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş Pepe ve Ryan Babel'in sakatlık haberiyle sarsıldı.
30 Kasım 2018 Cuma, 14:45:43
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde siyah beyazlı takımın iki yıldızından kötü haber geldi. Bein Sports'un haberine göre UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg maçına sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmeyen iki yıldızın Galatasaray maçında da kadroda yer alamayacağı belirtildi.
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