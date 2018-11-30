Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık şoku

Spor Toto Süper Lig'de 14'üncü haftanın en önemli karşılaşması olarak dikkat çeken Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş Pepe ve Ryan Babel'in sakatlık haberiyle sarsıldı.

30 Kasım 2018 Cuma, 14:45:43
Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaşta sakatlık şoku

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde siyah beyazlı takımın iki yıldızından kötü haber geldi. Bein Sports'un haberine göre UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg maçına sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmeyen iki yıldızın Galatasaray maçında da kadroda yer alamayacağı belirtildi.

Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaşta sakatlık şoku

Sarpsborg galibiyetinin ardından kentten Oslo'ya hareket eden siyah beyazlılar 2 saatlik otobüs yolculuğunun ardından 4 saat süren uçak yolculuğuyla İstanbul'a ulaştı. Takım ara vermeden derbiye odaklandı.

Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaşta sakatlık şoku

SAKATLIKLAR İÇİN SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ
Ağrı hissederek Sarpsborg maçının son anlarında oyundan çıkan Jeremain Lens'in ciddi bir durumu olmadığı öğrenildi.

Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaşta sakatlık şoku

Norveç deplasmanına götürülmeyen Medel, Gökhan Gönül, ve Ricardo Quaresma'nın Galatasaray maçına hazır olduğu öğrenildi.

Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaşta sakatlık şoku

DERBİ ÖNCESİ İKİ ÖNEMLİ EKSİK
Sakatlıkları devam eden Pepe ve Babel büyük ihtimalle formalarından uzak kalacaklar.

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