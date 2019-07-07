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Son dakika transfer haberi: Garry Rodrigues Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Yeni sezon öncesi transfer bombalarını üst üste patlatan Fenerbahçe, Vedat Muriç transferinin ardından Galatasaray'a bir gol daha atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan Suudi Arabistan'a transfer olan Garry Rodrigues transferini de bitiren sarı lacivertli ekip yıldız oyuncuyu bu akşam İstanbul'a getiriyor. İşte son dakika gelişmeleri...

07.07.2019 15:44 - Son Güncelleme: 07.07.2019 15:46
Son dakika transfer haberi: Garry Rodrigues Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Yeni sezon için transferde fark yaratarak başarıdan başarıya koşacak bir Fenerbahçe inşa etmek isteyen sarı lacivertlilerde son dakika...

Son dakika transfer haberi: Garry Rodrigues Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Damien Comolli ve Ersun Yanal koordinasyonunda kadrosundaki hemen hemen her pozisyonu güçlendirmek isteyen sarı kanarya bombayı patlatıyor.

Son dakika transfer haberi: Garry Rodrigues Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Önümüzdeki sezon için iddialı bir takım oluşturmak isteyen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor...

Son dakika transfer haberi: Garry Rodrigues Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fotomaç'ın haberine göre listesinde birçok isim olan sarı-lacivertliler, yüksek bonservis bedellerinden uzak durmaya çalışıyor, transferde nokta atışı yapmayı hedefliyordu.

Son dakika transfer haberi: Garry Rodrigues Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Bu anlamda ligi de tanıması ve ihtiyaç noktasında aranan isim olması bakımından Garry Rodrigues transfer listesine alınmıştı.

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