Son dakika transfer haberi: Garry Rodrigues Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Yeni sezon öncesi transfer bombalarını üst üste patlatan Fenerbahçe, Vedat Muriç transferinin ardından Galatasaray'a bir gol daha atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan Suudi Arabistan'a transfer olan Garry Rodrigues transferini de bitiren sarı lacivertli ekip yıldız oyuncuyu bu akşam İstanbul'a getiriyor. İşte son dakika gelişmeleri...

07.07.2019 15:44 - Son Güncelleme: 07.07.2019 15:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





