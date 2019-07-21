Transferde ince işçilik! Galatasaray'da...

Geçtiğimiz yılı çifte zaferle tamamlayan Galatasaray, önümüzdeki sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefi ile transfer çalışmalarını sürdürüyor. 2018-19 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcuya kiralama ve bonservis bedeli olaran 8 milyon 450 bin euro harcayan sarı-kırmıızılı ekip, bu yaz döneminde aldığı 7 futbolcu için ise toplam 1 milyon 800 bin euro bonservis ve kiralama bedeli ödedi. İşte o detaylar...

21.07.2019 10:04 - Son Güncelleme: 21.07.2019 10:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





