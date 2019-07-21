GaleriSpor

Transferde ince işçilik! Galatasaray'da...

Geçtiğimiz yılı çifte zaferle tamamlayan Galatasaray, önümüzdeki sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefi ile transfer çalışmalarını sürdürüyor. 2018-19 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcuya kiralama ve bonservis bedeli olaran 8 milyon 450 bin euro harcayan sarı-kırmıızılı ekip, bu yaz döneminde aldığı 7 futbolcu için ise toplam 1 milyon 800 bin euro bonservis ve kiralama bedeli ödedi. İşte o detaylar...

21.07.2019 10:04 - Son Güncelleme: 21.07.2019 10:05
Transferde ince işçilik! Galatasaray'da...

Yeni sezon transferler çalışmaları kapsamında kadrosuna 7 yeni isim katan Galatasaray, şu ana kadar transferin en hareketli takımları arasında yer alıyor.

Transferde ince işçilik! Galatasaray'da...

UEFA'nın Finansal Fair-Play kuralları çerçevesinde hareket eden sarı-kırmızılılar, bu kapsamda yaptığı transferlerde ise bonservisi elinde olan oyuncuları tercih etti.

Transferde ince işçilik! Galatasaray'da...

Sarı-kırmızılılar kadrosunu Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Jean Michael Seri ve Okan Kocuk ile güçlendirdi.

Transferde ince işçilik! Galatasaray'da...

Bu futbolculardan 5'ini bonservis ödemeden alan Galatasaray, 1 isme bonservis, 1'ine de kiralama bedeli verdi.

Transferde ince işçilik! Galatasaray'da...

Sarı-kırmızılılar, Ozornwafor'un bonservis bedeli için kasasından 300 bin Euro çıkarırken, Seri için ise Fulham'a 1 milyon 500 bin Euro kiralama ücreti verdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe iki bombayı daha patlatıyor! İmza an meselesi
Fenerbahçe iki bombayı daha patlatıyor! İmza an meselesi