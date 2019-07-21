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Fenerbahçe'de transfer harekatı! Yanal istedi Comolli bitiriyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Kadrosundaki eksikleri tek tek gideren Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın satışının ardından transferde yeniden harekete geçecek. Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda ilk hedef Gustavo olarak belirlenirken, Sami Khedira için de nabız yoklandı. Bu ikili olmazsa rotayı Lima'ya çevirecek olan sarı-lacivertli ekipte sakatlık geçmişi nedeniyle Fejsa son seçenek olarak değerlendiriliyor.

21.07.2019 10:17 - Son Güncelleme: 21.07.2019 10:18
Fenerbahçe'de transfer harekatı! Yanal istedi Comolli bitiriyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe transferde yeniden düğmeye basıyor.

Fenerbahçe'de transfer harekatı! Yanal istedi Comolli bitiriyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Eljif Elmas bavulları topladı. 19 yaşındaki yıldızın, arkadaşları ile de vedalaştığı bildirildi. Eljif'in yarın İtalya'ya gidip sağlık kontrolünden girmesi ve Napoli'ye 5 yıllık imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'de transfer harekatı! Yanal istedi Comolli bitiriyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe bu satıştan 18 milyon euro alacak ve operasyon yeniden start alacak.

İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki yıldızlarda son durum...

Fenerbahçe'de transfer harekatı! Yanal istedi Comolli bitiriyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

LUCAS LİMA:
Palmeıras'a yakınlığıyla bilinen Nosso Palestra adlı internet sitesi 29 yaşındaki on numara için Fenerbahçe'nin hala devrede olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'de transfer harekatı! Yanal istedi Comolli bitiriyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Haber sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklara dayandırıldı. Önceki teklifin 1.5 milyon euro kiralama ve 7.5 milyon euro satın alma opsiyonu olduğu bildirildi.

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