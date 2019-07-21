Fenerbahçe'de transfer harekatı! Yanal istedi Comolli bitiriyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Kadrosundaki eksikleri tek tek gideren Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın satışının ardından transferde yeniden harekete geçecek. Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda ilk hedef Gustavo olarak belirlenirken, Sami Khedira için de nabız yoklandı. Bu ikili olmazsa rotayı Lima'ya çevirecek olan sarı-lacivertli ekipte sakatlık geçmişi nedeniyle Fejsa son seçenek olarak değerlendiriliyor.

21.07.2019 10:17 - Son Güncelleme: 21.07.2019 10:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





