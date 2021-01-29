Transfer haberleri bitmiyor imzaların ardı arkası kesilmiyor! Süper Lig'de biten transferler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Süper Lig takımlarından son dakika transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor, bombalar birbiri ardında patlıyor. 2020-2021 Türkiye Süper Lig'inde hareketli günler yaşanıyor. Bu sezon toplamda 21 takımın yarıştığı lig de transferin son günlerine yaklaşıldı. Mesut özil, Henry Onyekuru, Berat Özdemir gibi isimlerin transfer edildiği sezonun ikinci yarısını sporseverler merakla bekliyor. 1 Şubat tarihinde sona erecek transfer döneminde takımlar kadrolarını birbiri ardında transferlerle güçlendirdi. İşte Süper Lig'de şu ana kadar tamamlanan transferler.
29.01.2021 15:53
- Son Güncelleme: 29.01.2021 15:53