Bugünkü
Takvim

Transfer haberleri bitmiyor imzaların ardı arkası kesilmiyor! Süper Lig'de biten transferler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Süper Lig takımlarından son dakika transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor, bombalar birbiri ardında patlıyor. 2020-2021 Türkiye Süper Lig'inde hareketli günler yaşanıyor. Bu sezon toplamda 21 takımın yarıştığı lig de transferin son günlerine yaklaşıldı. Mesut özil, Henry Onyekuru, Berat Özdemir gibi isimlerin transfer edildiği sezonun ikinci yarısını sporseverler merakla bekliyor. 1 Şubat tarihinde sona erecek transfer döneminde takımlar kadrolarını birbiri ardında transferlerle güçlendirdi. İşte Süper Lig'de şu ana kadar tamamlanan transferler.

29.01.2021 15:53 - Son Güncelleme: 29.01.2021 15:53
Transfer haberleri bitmiyor imzaların ardı arkası kesilmiyor! Süper Lig'de biten transferler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

İşte merakla takip edilen ara transfer döneminde şu ana kadar biten transferler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer haberleri bitmiyor imzaların ardı arkası kesilmiyor! Süper Lig'de biten transferler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

TOFT SODERLUND
Yeni takımı: Çaykur Rizespor
Eski takımı: BK Häcken

Transfer haberleri bitmiyor imzaların ardı arkası kesilmiyor! Süper Lig'de biten transferler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

JESSE SEKIDIKA
Yeni takımı: Konyaspor
Eski takımı: Galatasaray

Transfer haberleri bitmiyor imzaların ardı arkası kesilmiyor! Süper Lig'de biten transferler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

DUSKO TOSIC
Yeni takımı: Kasımpaşa
Eski takımı: Guangzhou

Transfer haberleri bitmiyor imzaların ardı arkası kesilmiyor! Süper Lig'de biten transferler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

MUSTAFA AKBAŞ
Yeni takımı: Gençlerbirliği
Eski takımı: Yeni Malatyaspor