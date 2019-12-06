Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth: Doğru zamanda, doğru yerdeyim
Trabzonspor'un Norveçli golcü futbolcusu Alexander Sörloth, futbolun içinde bulunduğu süreçte, en iyi ve coşkulu atmosferi Trabzon'da gördüğünü belirtti.
1993-1994 sezonunda babası Goran Sörloth'un Bursaspor forması giydiğini anımsatan Sörloth, şöyle devam etti:
"Babam her zaman çok olumlu düşünüyor ve transferime pozitif yaklaşıyordu. Tabii ki onun Türkiye'de oynadığı yılların üzerinden çok zaman geçti ve futbol dünyasında çok şey değişti. Artık her şey çok profesyonel ilerliyor. Ancak Trabzonspor'un benimle ilk ilgilendiği ve transfer görüşmeleri başladığı günden itibaren babam çok olumlu, istekli davrandı.
Özellikle Trabzonspor'u tercih etmemde öne çıkan iki sebep olduğunu söyleyebilirim. Süper Lig'in çok çekişmeli ve zor bir lig olduğunu biliyordum. Ayrıca sezon sonunda UEFA Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansınız oluyor. Bu liglerde kendinizi gösterme şansı bulmak da tercih etmemde öncelikli sebeplerden biriydi. Bir diğeri ise Trabzonspor'un çok iyi bir takıma sahip olup, her zaman zirveye oynayan bir kulüp olmasıydı."
Maç öncesi ve sonrasında teknik ekibin kendisini teşvik ettiğine ve performansının yükselmesi için görüşmeler yaptığına değinen Sörloth, "Bunun yanı sıra Trabzonspor ile Crystal Palace'ı karşılaştırdığınız zaman, Cyrstal Palace, önceliği ligde kalmak ve bir alt lige düşmemek olan bir takımdı. Trabzonspor ise her zaman mücadele etmeyi ve zirveyi hedefleyen bir takım. Burada daha fazla şans bulabiliyorsunuz. Performansımdaki değişimi de bununla açıklayabilirim." ifadelerini kullandı.