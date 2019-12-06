Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth: Doğru zamanda, doğru yerdeyim

1993-1994 sezonunda babası Goran Sörloth'un Bursaspor forması giydiğini anımsatan Sörloth, şöyle devam etti:

"Babam her zaman çok olumlu düşünüyor ve transferime pozitif yaklaşıyordu. Tabii ki onun Türkiye'de oynadığı yılların üzerinden çok zaman geçti ve futbol dünyasında çok şey değişti. Artık her şey çok profesyonel ilerliyor. Ancak Trabzonspor'un benimle ilk ilgilendiği ve transfer görüşmeleri başladığı günden itibaren babam çok olumlu, istekli davrandı.