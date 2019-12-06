Paul Pogba Müslüman olma sürecini anlattı: İslam beni...
Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba, Müslüman olma sürecini ve bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Batı medyası tarafından İslamiyet'in yanlış anlatıldığını söyleyen yıldız isim, dua etmenin kendisini mutlu ettiğinden bahsetti. İşte Pogba'nın İslamiyetle ilgili sözleri...
06.12.2019 17:12
- Son Güncelleme: 06.12.2019 17:12
Manchester United'ın ve Fransa Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Müslüman olma hikayesini anlattı. İslamiyet'in Batı medyasında yanlış anlatıldığını söyleyen yıldız oyuncu, dua etmenin kendisini nasıl mutlu ettiğinden da bahsetti. İşte Pogba'nın İslamiyetle ilgili sözleri...
Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, nasıl Müslüman olduğunu samimi ifadelerle anlattı.
The Times'a konuşan yıldız futbolcu, 20'li yaşlarının başında Müslüman olduğunu söyledi.
Paul Pogba, arkadaşlarıyla dua ettiğini ve kendisini çok iyi hissetmesi üzerine Müslüman olmaya karar verdiğini vurgularken; İslamiyetin medyada yanlış tanıtıldığına dikkat çekti.
İŞTE POGBA'NIN SÖZLERİ
"Müslüman olmak beni çok değiştirdi. Hayatta bir şeyleri fark ettim. Belki de beni daha huzurlu bir insan yapıyor.