Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır'a Liverpool kancası! Norveç-Türkiye maçında izleyecekler
Son dakika haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yakından ilgilendiği Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı, Norveç-Türkiye maçında izlemesi için ekip göndereceği belirtildi. Daha öncede Uğurcan ile ilgilenen Liverpool'un bu kez daha ciddi bir şekilde bu transferi ele aldığı öğrenildi. Uğurcan'ın artan performansı nedeniyle Trabzonspor yönetiminin 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ve sonraki satışından da pay talep ettiği, gelen tekliflerin de buna göre dikkate alınacağı ifade edildi.
27.03.2021 10:54
- Son Güncelleme: 27.03.2021 10:56
NORVEÇ MAÇINDA YAKIN TAKİP
İngiliz basınından yer alan haberlere göre Liverpool'un sezon sonu Uğurcan'ı kadroya katmak için çalışmalara başladığı, bu noktada da milli kalecinin performansını daha yakından takip edebilmek amacıyla da bu akşam oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması için bir ekip görevlendirdiği iddia edildi.