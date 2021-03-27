Tüm Avrupa onun peşinde bu çocuk kim tanıdınız mı? Son günlerde herkes onu konuşuyor Milli Takımın...
Yıllar geçiyor, küçükler büyüyor ve birilerinin yerini alıyor. Bu fotoğraf da bunun kanıtı gibi. Peki yüzünde yaramaz bir gülümseme olan bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Türk futbolunun gelecekteki büyük yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor. Futbolcuların çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. İşte şimdilerde futbol dünyasına damga vuran isimlerin çocukluk fotoğrafları.
27.03.2021 16:27
- Son Güncelleme: 27.03.2021 16:27