Trabzonsporlular 'Come to Trabzonspor' dedi Emily Rogawski 'Ben müsaitim' yanıtı verdi! Sosyal medya karıştı
Eddie Newton'un Trabzonspor teknik direktörü olmasının ardından gözler Chelsea'ye çevrildi. En son çalıştığı takım olan Chealsea'den transfer bekleyen taraftarlar, psikolog Emily Rogawski hakkında da paylaşımlarda bulundu, sonrasında da olanlar oldu. Taraftarların, Emily Rogawski'yi Trabzonspor'a getirmesi için Eddie Newton'a yaptığı çağrıya, Rogawski'den olumlu yanıt geldi.
11.08.2020 11:53
- Son Güncelleme: 11.08.2020 11:53
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