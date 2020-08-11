Haberler Galeri Spor Trabzonsporlular 'Come to Trabzonspor' dedi Emily Rogawski 'Ben müsaitim' yanıtı verdi! Sosyal medya karıştı

Trabzonsporlular 'Come to Trabzonspor' dedi Emily Rogawski 'Ben müsaitim' yanıtı verdi! Sosyal medya karıştı

Eddie Newton'un Trabzonspor teknik direktörü olmasının ardından gözler Chelsea'ye çevrildi. En son çalıştığı takım olan Chealsea'den transfer bekleyen taraftarlar, psikolog Emily Rogawski hakkında da paylaşımlarda bulundu, sonrasında da olanlar oldu. Taraftarların, Emily Rogawski'yi Trabzonspor'a getirmesi için Eddie Newton'a yaptığı çağrıya, Rogawski'den olumlu yanıt geldi.

11.08.2020 11:53 - Son Güncelleme: 11.08.2020 11:53
Trabzonsporlular 'Come to Trabzonspor' dedi Emily Rogawski 'Ben müsaitim' yanıtı verdi! Sosyal medya karıştı

Hüseyin Çimşir ile yolları ayıran Trabzonspor, takımı Eddie Newton'a emanet etmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonsporlular 'Come to Trabzonspor' dedi Emily Rogawski 'Ben müsaitim' yanıtı verdi! Sosyal medya karıştı

Premier Lig devi Chelsea'de yardımcı hocalık yapan Newton'ın buradaki bağlantıları sayesinde takıma eklenti yapabileceği yorumları yapılıyor.

Trabzonsporlular 'Come to Trabzonspor' dedi Emily Rogawski 'Ben müsaitim' yanıtı verdi! Sosyal medya karıştı

Ancak Trabzonspor taraftarı Eddie Newton'ın Chelsea'den futbolcu transferi yanı sıra bir ismi daha istiyor.

Trabzonsporlular 'Come to Trabzonspor' dedi Emily Rogawski 'Ben müsaitim' yanıtı verdi! Sosyal medya karıştı

En son çalıştığı takım olan Chealsea'den transfer bekleyen taraftarlar, bir dönem Chelsea'de sporcu zihin sağlığı ile ilgili görev alan Emily Rogawski hakkında da paylaşımlarda bulundu.

Trabzonsporlular 'Come to Trabzonspor' dedi Emily Rogawski 'Ben müsaitim' yanıtı verdi! Sosyal medya karıştı

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlara cevap veren güzel psikolog bordo mavili taraftarın mesajını alıntılayarak şu cevabı verdi:

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray'dan gece yarısı operasyonu! Fenerbahçeli o isimi kadrosuna katıyor | Transfer haberleri...
Galatasaray'dan gece yarısı operasyonu! Fenerbahçeli o isimi kadrosuna katıyor | Transfer haberleri...