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Kolombiyalı astrologdan Radamel Falcao kehaneti: Kupa alacak ama yine sakatlanacak

Galatasaray'ın Monaco'dan büyük umutlarla renklerine bağladığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, geride bıraktığımız sezonda bir türlü bekleneni verememiş, sakatlıklarıyla can sıkmıştı. Transfer döneminde adı farklı takımlarla anılan Radamel Falcao için ülkesinden flaş kehanetler geldi. Kolombiyalı ünlü astorolog Vicente Cassanya, Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao hakkında konuştu. İşte detaylar...

12.08.2020 10:37 - Son Güncelleme: 12.08.2020 10:37
Kolombiyalı astrologdan Radamel Falcao kehaneti: Kupa alacak ama yine sakatlanacak

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Radamel Falcao, geçen sezon sakatlıklardan kurtulamamış ve beklenen performansı sergileyememişti.

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Kolombiyalı astrologdan Radamel Falcao kehaneti: Kupa alacak ama yine sakatlanacak

Falcao, Galatasaray ile sadece 22 maça çıkabilirken 11 gol atarak sezonu tamamlamıştı.

Kolombiyalı astrologdan Radamel Falcao kehaneti: Kupa alacak ama yine sakatlanacak

Takımda en çok maaş alan isim olan Kolombiyalı golcünün Galatasaray'daki geleceği de merak konusuydu.

Kolombiyalı astrologdan Radamel Falcao kehaneti: Kupa alacak ama yine sakatlanacak

TAKIMDA KALACAĞI AÇIKLANDI
Mustafa Cengiz ise yaptığı açıklamada Falcao'nun maaşında indirime gittiğini ve takımda kalacağını duyurmuştu.

Kolombiyalı astrologdan Radamel Falcao kehaneti: Kupa alacak ama yine sakatlanacak

ASTROLOG CASSANYA'DAN ÇARPICI SÖZLER
Kolombiyalı ünlü astolog Vicente Cassanya ise Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun geleceği hakkında çarpıcı sözler kullandı.

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