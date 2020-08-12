Kolombiyalı astrologdan Radamel Falcao kehaneti: Kupa alacak ama yine sakatlanacak
Galatasaray'ın Monaco'dan büyük umutlarla renklerine bağladığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, geride bıraktığımız sezonda bir türlü bekleneni verememiş, sakatlıklarıyla can sıkmıştı. Transfer döneminde adı farklı takımlarla anılan Radamel Falcao için ülkesinden flaş kehanetler geldi. Kolombiyalı ünlü astorolog Vicente Cassanya, Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao hakkında konuştu. İşte detaylar...
12.08.2020 10:37
- Son Güncelleme: 12.08.2020 10:37
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