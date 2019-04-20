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Trabzonsporlu Nwakaeme'den müthiş performans! 100 bin Euro'yu kaptı...

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Bordo-mavili ekipte 1 gol ve 1 asist ile oynayan son haftaların formda ismi Anthony Nwakaeme 100 bin Euro'yu kaptı. Nijeryalı oyuncunun sözleşmesinde yer alan maddeyi yerine getirdiği öğrenildi.

20.04.2019 19:13 - Son Güncelleme: 20.04.2019 19:22
Trabzonsporlu Nwakaeme'den müthiş performans! 100 bin Euro'yu kaptı...

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Trabzonsporlu Nwakaeme'den müthiş performans! 100 bin Euro'yu kaptı...

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Trabzonspor adına 1 gol ve 1 asist ile oynayan son haftaların formda ismi Anthony Nwakaeme 100 bin Euro'yu kaptı.

Trabzonsporlu Nwakaeme'den müthiş performans! 100 bin Euro'yu kaptı...

Sezon başında H. Beer Sheva'dan Trabzonspor'a transfer olan Nijeryalı yıldız ligdeki toplam gol asist sayısını 19'a yükseltti ve sözleşmesi gereği 100 bin Euro'yu almaya hak kazandı.

Trabzonsporlu Nwakaeme'den müthiş performans! 100 bin Euro'yu kaptı...

Ayrıca yıldız oyuncu, Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son 16 golün 10'unda Anthony Nwakaeme'nin direkt katkısı var (6 gol ve 5 asist).

Trabzonsporlu Nwakaeme'den müthiş performans! 100 bin Euro'yu kaptı...

"100 BİN EURO'YU KAPTI"
ilk sezonu için geldiği gün 1 milyon 100 bin Euro isteyen ancak yönetimin 1 milyon 16 bin Euro verdiği Nwakaeme, başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek "Gol ve asistlerim toplamda 19'a ulaşırsa 100 bin Euro daha isterim. Göster kendini" demiş, yapılan mukaveleye bu madde de konulmuştu.

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