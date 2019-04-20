Trabzonsporlu Nwakaeme'den müthiş performans! 100 bin Euro'yu kaptı...
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Bordo-mavili ekipte 1 gol ve 1 asist ile oynayan son haftaların formda ismi Anthony Nwakaeme 100 bin Euro'yu kaptı. Nijeryalı oyuncunun sözleşmesinde yer alan maddeyi yerine getirdiği öğrenildi.
20.04.2019 19:13
- Son Güncelleme: 20.04.2019 19:22
"100 BİN EURO'YU KAPTI"
ilk sezonu için geldiği gün 1 milyon 100 bin Euro isteyen ancak yönetimin 1 milyon 16 bin Euro verdiği Nwakaeme, başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek "Gol ve asistlerim toplamda 19'a ulaşırsa 100 bin Euro daha isterim. Göster kendini" demiş, yapılan mukaveleye bu madde de konulmuştu.
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