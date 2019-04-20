Trabzonsporlu Nwakaeme'den müthiş performans! 100 bin Euro'yu kaptı...

"100 BİN EURO'YU KAPTI"

ilk sezonu için geldiği gün 1 milyon 100 bin Euro isteyen ancak yönetimin 1 milyon 16 bin Euro verdiği Nwakaeme, başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek "Gol ve asistlerim toplamda 19'a ulaşırsa 100 bin Euro daha isterim. Göster kendini" demiş, yapılan mukaveleye bu madde de konulmuştu.

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