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Trabzonspor tur için sahada! İşte Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i...

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanç maçında sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edecek. İlk maçta deplasmanda son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan avantajlı skorla ayrılan bordo-mavili ekip turu geçmek istiyor. Zorlu maç öncesi teknik direktör Ünal Karaman kadroyu belirledi. İşte Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i...

15.08.2019 14:08 - Son Güncelleme: 15.08.2019 14:08
Trabzonspor tur için sahada! İşte Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında SpartaPrag ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor tur için sahada! İşte Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i...

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak maçı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.

Trabzonspor tur için sahada! İşte Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i...

Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başladı.

Trabzonspor tur için sahada! İşte Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i...

Bordo-mavili takım, bu turda eşleştiği Sparta Prag ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor tur için sahada! İşte Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i...

Deplasmandan avantajlı sonuçla dönen Trabzonspor, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de turu geçecek.

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