Trabzonspor tur için sahada! İşte Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i...
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanç maçında sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edecek. İlk maçta deplasmanda son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan avantajlı skorla ayrılan bordo-mavili ekip turu geçmek istiyor. Zorlu maç öncesi teknik direktör Ünal Karaman kadroyu belirledi. İşte Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i...
15.08.2019 14:08
- Son Güncelleme: 15.08.2019 14:08
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