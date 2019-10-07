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Fatih Terim'in Selçuk İnan pişmanlığı! Şok sözler

Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaparak başlayan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. Ligin ilk 7 haftasında sadece 10 puan toplayabilen sarı-kırmızılı ekipte gözler Terim'e çevrildi. Gençlerbirliği karşılaşmasında mücadeleden uzak ve isteksiz tavırlarıyla taraftarın tepkisini çeken Selçuk İnan'ın Terim tarafından da beğenilmediği ve tecrübeli ismin üstünün çizildiği iddia edildi. İşte son dakika Galatasaray haberleri...

07.10.2019 09:19 - Son Güncelleme: 07.10.2019 09:19
Fatih Terim'in Selçuk İnan pişmanlığı! Şok sözler

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Fatih Terim'in Selçuk İnan pişmanlığı! Şok sözler

Sarı-kırmızılılar, rakibiyle 0-0 berabere kalarak üst üste üçüncü maçından da galibiyet çıkaramadı.

Fatih Terim'in Selçuk İnan pişmanlığı! Şok sözler

İstediği oyunu sahaya yansıtamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Seri ve Lemina'nın yokluğunda Selçuk İnan'ı oynatması ise tartışma konusu oldu.

Fatih Terim'in Selçuk İnan pişmanlığı! Şok sözler

Başkent ekibi karşısında etkisiz bir oyun sergileyen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.

Fatih Terim'in Selçuk İnan pişmanlığı! Şok sözler

Öte yandan mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulunan Terim'in Selçuk İnan ile ilgili flaş bir karar aldığı iddia edildi.

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