Trabzonspor sahasında Rapid Wien'e kaybetti! Spor yazarları değerlendirdi: İlk 11'de sorun vardı

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ULAŞ ÖZDEMİR- SORUN VE TERCİH

Avrupa'da turlar ilerledikçe artan rakip kalitesinde göze çarpan birkaç şey daha var. Size artık çok az alan bırakıyorlar ve önde basıyorlar. Rapid Wien vasat bir Avrupa takımının bile disiplinli şekilde bunları yapabileceğini bize gösterdi. İşi kendi evindeki maça bırakmak için tempoyu mümkün olduğunca düşük tuttu.

