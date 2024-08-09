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Trabzonspor sahasında Rapid Wien'e kaybetti! Spor yazarları değerlendirdi: İlk 11'de sorun vardı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Avusturya ekibi Rapid Wien'e sahasında 1-0 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 67'nci dakikada Grgic kaydetti.Spor yazarları maçı değerlendirdi.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 09:30 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 09:30
Trabzonspor sahasında Rapid Wien’e kaybetti! Spor yazarları değerlendirdi: İlk 11’de sorun vardı 1

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'i konuk etti. Mücadele 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Spor yazarları maçı yorumladı.

Trabzonspor sahasında Rapid Wien’e kaybetti! Spor yazarları değerlendirdi: İlk 11’de sorun vardı 2

ULAŞ ÖZDEMİR- SORUN VE TERCİH
Avrupa'da turlar ilerledikçe artan rakip kalitesinde göze çarpan birkaç şey daha var. Size artık çok az alan bırakıyorlar ve önde basıyorlar. Rapid Wien vasat bir Avrupa takımının bile disiplinli şekilde bunları yapabileceğini bize gösterdi. İşi kendi evindeki maça bırakmak için tempoyu mümkün olduğunca düşük tuttu.

Trabzonspor sahasında Rapid Wien’e kaybetti! Spor yazarları değerlendirdi: İlk 11’de sorun vardı 3

Bu tempoya karşı Trabzonspor'un pozisyon üretebilmesi için tam tersine tempo yükseltmesi gerekiyordu.
Aslında maça başlarken hedeflenen buydu ama Trabzonspor'un fizik kalitesi şu an olması gereken gibi değildi.

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