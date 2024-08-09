Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig GS-Hatayspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadeleyle başlıyor. Süper Kupa'da Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılılar, sezonun ilk maçında yeni transferler Jelert ve Sara'nın performansına odaklanmış durumda. Rams Park'ta oynanacak bu kritik karşılaşmada Galatasaray, üç puanla sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Maçın detayları merakla bekleniyor.
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üst üste iki kez kazandığı şampiyonluğun ardından, yeni sezona da iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de oynayacağı Hatayspor maçıyla sezona başlıyor. Hazırlık döneminde zorlu bir süreç geçiren Galatasaray, bu kritik maçta İcardi, Mertens ve Torreira gibi yıldızlarına güveniyor. Karşılaşmanın detayları ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Galatasaray - Hatayspor Maçı Hangi Kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos Cuma günü oynanacak Galatasaray-Hatayspor karşılaşmasıyla başlıyor.
Galatasaray, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek ve mücadele Rams Park'ta saat 21.00'da başlayacak. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.