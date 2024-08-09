Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig GS-Hatayspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üst üste iki kez kazandığı şampiyonluğun ardından, yeni sezona da iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de oynayacağı Hatayspor maçıyla sezona başlıyor. Hazırlık döneminde zorlu bir süreç geçiren Galatasaray, bu kritik maçta İcardi, Mertens ve Torreira gibi yıldızlarına güveniyor. Karşılaşmanın detayları ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.