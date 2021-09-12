Trabzonspor mu? Galatasaray mı? Hangi 11’le sahaya çıkacaklar? Sakat veya cezalı futbolcu var mı?
Süper Lig'in 4. haftası müthiş bir heyecana sahne olacak. Şampiyonluk yarışının iki iddialı takımı Trabzonspor ve Galatasaray bu akşam saat 20.00'de kozlarını Akyazı'da paylaşacak. Dev maçta hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Herkesin sonucunu merakla beklediği dev maçı Onur Özkan ve Emre Akdeniz masaya yatırdı. İki takımın son durumu nasıl? Hangi 11'le sahaya çıkacaklar? Sakat veya cezalı futbolcu var mı? Hepsi haberimizde…
EMRE AKDENİZ'İN GÖZÜNDEN TRABZONSPOR CEPHESİ:
Sezona 3'te 3 ile başlayan Trabzonspor, Galatasaray derbisini bir hayli moralli çıkıyor. Bordo-Mavililer'de Galatasaray karşısında sakatlıkları bulunan sol kanat oyuncusu Gervinho ve forvet Djaniny forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Gervinho'nun yerine sol kanatta Abdülkadir Ömür'e forvette ise Djaniny'nin yerine Cornelius'a şans vermesi bekleniyor. Milli arada sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan sağ bek Bruno Peres ise ilk 11'deki yerini alacak.
Trabzonspor'un muhtemel 11'i: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius
BİR GÖRÜŞ: Ligin en hazır takımlarından biri olarak dikkat çeken Trabzonspor, Galatasaray karşısında bir adım önde gözüküyor. Orta alanda Hamsik'in göstereceği performansın bu maç için belirleyici olacağını düşünüyorum. Slovak yıldız eğer günüde olursa Trabzonspor orta sahada üstünlüğü eline alır ve Bordo-Mavililer adına işler sahada daha kolay hale gelir. Hamsik'in yanı sıra Bakasetas ve Nwakaeme de Trabzonspor'un Galatasaray karşısındaki en büyük kozlarından olacak. Seyirci avantajı da derbide Fırtına'yı favori haline getiren etkenlerden biri.
ONUR ÖZKAN'IN GÖZÜNDEN GALATASARAY CEPHESİ:
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi eksikler can sıkıyor. Cezası süren Marcao'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Sacha Boey zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Elinden ameliyat olan Barış Alper Yılmaz da kadroda yok. Buna karşın yeni transfer Halil Dervişoğlu ve Gustavo Assunçao, Trabzon kafilesinde yer alıyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in bu akşam kadroda önemli sürprizlere imza atması bekleniyor. Tecrübeli hocanın takımda 2 kez idmana çıkmasına rağmen Assunçao'yu 11'e alacabileceği öğrenildi. Bu durumda Taylan Antalyalı kulübeye geçecek. Terim'in ileri uçta ise Halil Dervişoğlu'na şans verip Diagne'yi yedek bırakması bekleniyor.