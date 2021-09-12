Trabzonspor mu? Galatasaray mı? Hangi 11’le sahaya çıkacaklar? Sakat veya cezalı futbolcu var mı?

BİR GÖRÜŞ: Ligin en hazır takımlarından biri olarak dikkat çeken Trabzonspor, Galatasaray karşısında bir adım önde gözüküyor. Orta alanda Hamsik'in göstereceği performansın bu maç için belirleyici olacağını düşünüyorum. Slovak yıldız eğer günüde olursa Trabzonspor orta sahada üstünlüğü eline alır ve Bordo-Mavililer adına işler sahada daha kolay hale gelir. Hamsik'in yanı sıra Bakasetas ve Nwakaeme de Trabzonspor'un Galatasaray karşısındaki en büyük kozlarından olacak. Seyirci avantajı da derbide Fırtına'yı favori haline getiren etkenlerden biri.