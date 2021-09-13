Fenerbahçe’nin Sivasspor beraberliği sonrası Pereira ve Altay’a sert sözler: Şımarıklık, ukalalık, beceriksizlik...

Sonrasında arka arkaya yaşanan sakatlıklar, bazı oyuncuların düşmesi ve Altay'ın zorla gol yemesiyle Sivas ekini maça ortak oldu. Şu kalecilerin iki alkış alayım diye rakibe çalım atma sevdalarını her zaman ayar oldum. Ya kardeşim senin ne işin var çalımla, malımla! At topu en güvenli yere kurtul. Sana mı kaldı bu işler?