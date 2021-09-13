Fenerbahçe'nin Sivasspor beraberliği sonrası Pereira ve Altay'a sert sözler: Şımarıklık, ukalalık, beceriksizlik...
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Kanarya 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrılırken genç file bekçisi Altay Bayındır kale önünde topu kaptırıp yaptırdığı penaltıyla maça damga vuran isim oldu. Konuyu köşelerine taşıyan spor yazarları Altay'ın yaptığı hatayı sert sözlerle eleştirdi.
EMRE BOL - 8+ GARABET
Geniş kadron var, kullanamıyorsun; kulübedeki futbolcuyu oyuna sokamıyorsun! 8+ garabet kararı yüzünden! Sakatlanan oyuncu bu garabet yüzünden sahada kalmak zorunda kalıyor. Maç kazanayım derken futbolcunun sağlığıyla ilgili büyük bir sıkıntı olsa hesabını kim, nasıl verecek? Futbol Federasyonu'nun bu rezalet kararı tekrar gözden geçirmesi gerekiyor.
Tabii Pereira'nın da antrenman sistemini… Bu nedir arkadaş Fenerbahçe bildiğin revire döndü. Ya idman sisteminde bir sıkıntı var ya da oyuncular doğru yaşamıyor. İlk 20 dakika sahada çok iyi bir Fenerbahçe vardı. Coşkulu, presli… Topu çok çabuk geri kazanan sarı-lacivertliler bu anlamda rekor bile kırmış olabilir.
Sonrasında arka arkaya yaşanan sakatlıklar, bazı oyuncuların düşmesi ve Altay'ın zorla gol yemesiyle Sivas ekini maça ortak oldu. Şu kalecilerin iki alkış alayım diye rakibe çalım atma sevdalarını her zaman ayar oldum. Ya kardeşim senin ne işin var çalımla, malımla! At topu en güvenli yere kurtul. Sana mı kaldı bu işler?
GÜRCAN BİLGİÇ - AKILDAN UZAKLAŞINCA
Hediye gibi gelen bir goldü Osayi'nin attığı. Hiçbir taktik çalışması yapılmayan, hiçbir defansif önlemi planlanmayan bir andı. Yedi rakip oyuncunun topa öteki dokunsun kararsızlığı sırasında, önündekinin yanından sıyrılıp, sağındakinin uzanamayacağı alana dalıp vurdu genç oyuncu. Tamamen içgüdüsel, kalpten gelen hareketlerdi.