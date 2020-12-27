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Trabzonspor maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a flaş övgü: Hakkıyla kazandı

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olan Galatasaray, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle maçı 2-0 kazanarak liderliğe yükseldi. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın oynadığı oyunu överken maçla ilgili flaş yorumlarda bulundu. İşte Toroğlu'nun o yazısı...

27.12.2020 09:11 - Son Güncelleme: 27.12.2020 09:11
Trabzonspor maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a flaş övgü: Hakkıyla kazandı

Maç başlıyor, iki takım da birbirlerinden çekiniyorlar. Pilot kamera gösterdiğinde iki takım da orta sahada kümeleşmiş durumdalar. Haliyle de atacak adam bulamadıkları için devamlı arkadan yan toplardan yürümeye kalkıyorlar.

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Trabzonspor maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a flaş övgü: Hakkıyla kazandı

Galatasaray, biraz daha fazla araya top atıyor. O zamana kadar Trabzonspor'un iki tane pozisyonu var atamıyorlar. Vakit geçtikçe iki takım arasındaki fark açılmaya başlıyor. Ki şöyle oluyor; sarı-kırmızılı oyuncular en ileri uçta oynayan oyuncularıyla birlikte yüzde 100 defans yapmaya kalkıyor. Yani baskı yapıyorlar, rakibe rahat top kullandırmıyorlar.

Trabzonspor maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a flaş övgü: Hakkıyla kazandı

Trabzonspor'un zaten fizik gücü o kadar iyi değil. Bu kadar baskıyı kaldıramıyor, top kullanamıyorlar. Böyle olunca da Galatasaray'ın orta sahası ve defansı çok rahat hareket ediyor. Yani, 20'nci dakikadan sonra Trabzonspor, Galatasaray defansını zorlayamıyor. Tesadüfen pozisyonlar yakalıyorlar.

Trabzonspor maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a flaş övgü: Hakkıyla kazandı

Takım olarak Galatasaray az hatayla oynadı. Daha doğrusu maçın yükü kaleci hariç 10 futbolcuya eşit şekilde dağıldı. Ama Trabzonspor için aynı şeyi söyleyemiyorum. Bazıları 7'lik, 8'lik mücadele ediyor, bazıları 2'lik, 3'lük…

Trabzonspor maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a flaş övgü: Hakkıyla kazandı

Öyle olunca da Trabzonspor'un takım zincirleri yavaş yavaş koptu. Zaten Galatasaray, 2-0 yaptıktan sonra işi rölantiye aldı. "Ben bu Trabzon'dan rahat rahat çıkarım" dedi. Hani bir gol yeseler, anında cevap verecek gibi gözüktüler. Fazla uzatmadan şunu söylememiz lazım; Galatasaray dün geceki maçı iyi mücadele ederek, iyi yardımlaşacak, bileğinin hakkıyla kazandı.

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