Trabzonspor maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a flaş övgü: Hakkıyla kazandı
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olan Galatasaray, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle maçı 2-0 kazanarak liderliğe yükseldi. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın oynadığı oyunu överken maçla ilgili flaş yorumlarda bulundu. İşte Toroğlu'nun o yazısı...
Galatasaray, biraz daha fazla araya top atıyor. O zamana kadar Trabzonspor'un iki tane pozisyonu var atamıyorlar. Vakit geçtikçe iki takım arasındaki fark açılmaya başlıyor. Ki şöyle oluyor; sarı-kırmızılı oyuncular en ileri uçta oynayan oyuncularıyla birlikte yüzde 100 defans yapmaya kalkıyor. Yani baskı yapıyorlar, rakibe rahat top kullandırmıyorlar.
Öyle olunca da Trabzonspor'un takım zincirleri yavaş yavaş koptu. Zaten Galatasaray, 2-0 yaptıktan sonra işi rölantiye aldı. "Ben bu Trabzon'dan rahat rahat çıkarım" dedi. Hani bir gol yeseler, anında cevap verecek gibi gözüktüler. Fazla uzatmadan şunu söylememiz lazım; Galatasaray dün geceki maçı iyi mücadele ederek, iyi yardımlaşacak, bileğinin hakkıyla kazandı.