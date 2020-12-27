Trabzonspor maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a flaş övgü: Hakkıyla kazandı

Trabzonspor'un zaten fizik gücü o kadar iyi değil. Bu kadar baskıyı kaldıramıyor, top kullanamıyorlar. Böyle olunca da Galatasaray'ın orta sahası ve defansı çok rahat hareket ediyor. Yani, 20'nci dakikadan sonra Trabzonspor, Galatasaray defansını zorlayamıyor. Tesadüfen pozisyonlar yakalıyorlar.