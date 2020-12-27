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Fenerbahçe'de koronavirüs şoku planları alt üst etti! 3 isim Kasımpaşa maçında yok

Süper Lig'de son olarak evinde Medipol Başakşehir'i 4-1'lik skorla mağlup eden, haftayı ise bay olarak geçen Fenerbahçe'de moraller 3 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla bozuldu. Kasımpaşa maçı öncesi gelen haberin ardından Erol Bulut'un planlarının alt üst olduğu ve kadro planlaması yapmakta zorlandığı belirtildi. İşte o detaylar...

27.12.2020 11:01 - Son Güncelleme: 27.12.2020 11:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





