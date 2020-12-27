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Fenerbahçe'de koronavirüs şoku planları alt üst etti! 3 isim Kasımpaşa maçında yok
Fenerbahçe'de koronavirüs şoku planları alt üst etti! 3 isim Kasımpaşa maçında yok
Süper Lig'de son olarak evinde Medipol Başakşehir'i 4-1'lik skorla mağlup eden, haftayı ise bay olarak geçen Fenerbahçe'de moraller 3 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla bozuldu. Kasımpaşa maçı öncesi gelen haberin ardından Erol Bulut'un planlarının alt üst olduğu ve kadro planlaması yapmakta zorlandığı belirtildi. İşte o detaylar...
27.12.2020 11:01
- Son Güncelleme: 27.12.2020 11:01
Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 4-1 yenerek rahat bir nefes alan Fenerbahçe, bu haftayı da 'bay' geçerek toparlanma şansı bulacaktı.
Ancak sarı-lacivertli takımda, hesaplar uymadı ve corona virüsü şoku bir kez daha planları karıştırdı.
Bu haftayı maç yapmadan geçecek olan sarı-lacivertlilerde 4 Ocak'ta oynanacak Kasımpaşa mücadelesine kadar sakat ve eksiklerin dönmesi bekleniyordu.
Ligin 16. haftasına tam kadro girmeyi hedefleyen teknik heyetin hesapları 3 futbolcunun testinin pozitif çıkmasıyla yine şaştı.
Milliyet'te yer alan habere göre her ne kadar izolasyon ve karantina süresi 10 güne düşse de Kasımpaşa karşılaşmasına bu 3 isim yetişemeyecek.