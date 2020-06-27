Trabzonspor liderlik aşkına Ankaragücü karşısında! İşte muhtemel 11

194 GÜNDÜR YENİLMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig'de en son yenilgisini 16 Aralık 2019'da sahasında Denizlispor'a karşı 2-1'lik skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer oynadığı 13 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda Trabzonspor 9 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Bu tablo ile bordo-mavililer Süper Lig'de bu sezon en uzun süre yenilmezlik serisi yakalayan takım olma unvanının sahibi oldu. Bordo-mavililer bu sezon Süper Lig'de 194 gündür yenilmeyen tek takım oldu.