Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında! İşte Fenerbahçe'nin Kayseri 11'i!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'un konuğu olacak. Kanarya, bu maçtan da galip çıkıp galibiyet serisi yaratmak istiyor. 4 futbolcusundan yaralanamayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi.

02.11.2019 15:01 - Son Güncelleme: 02.11.2019 15:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





