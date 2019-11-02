Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında! İşte Fenerbahçe'nin Kayseri 11'i!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'un konuğu olacak. Kanarya, bu maçtan da galip çıkıp galibiyet serisi yaratmak istiyor. 4 futbolcusundan yaralanamayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi.
02.11.2019 15:01
- Son Güncelleme: 02.11.2019 15:04
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşılaşacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Son iki haftada aldığı galibiyetlerle lider Aytemiz Alanyaspor'la puan farkını 1'e düşürüp 17 puanla 2. sıraya yükselen sarı-lacivertliler, çıkışını Kayseri'de de sürdürme peşinde.
Sezona teknik direktör Hikmet Karaman'la başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da daha sonra göreve gelen Samet Aybaba iki hafta görevde kaldı.
Yeni teknik direktörü Bülent Uygun'la ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda.