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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Max Kruse'ye şok tepki! "Kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli takımda mücadeleye ilk 11'de başlayan Max Kruse performansıyla vasatın altında kaldı. Fenerbahçe taraftarı da Alman yıldıza sosyal medyada büyük tepki gösterdi. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra Max Kruse hakkında yapılan o yorumlar...

03.03.2020 23:11 - Son Güncelleme: 03.03.2020 23:15
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Max Kruse'ye şok tepki! Kadro dışı bırakın

Fenerbahçe'de Max Kruse, Trabzonspor karşılaşmasındaki performansıyla sarı-lacivertli taraftarların hedefindeki isim oldu. Vasat bir oyun ortaya koyan Alman futbolcuya sosyal medya üzerinden tepkiler geldi.

İşte sosyal medyada Max Kruse tepkileri...

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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Max Kruse'ye şok tepki! Kadro dışı bırakın
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Max Kruse'ye şok tepki! Kadro dışı bırakın
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Max Kruse'ye şok tepki! Kadro dışı bırakın
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Max Kruse'ye şok tepki! Kadro dışı bırakın
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