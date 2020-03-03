Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Max Kruse'ye şok tepki! "Kadro dışı bırakın"
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli takımda mücadeleye ilk 11'de başlayan Max Kruse performansıyla vasatın altında kaldı. Fenerbahçe taraftarı da Alman yıldıza sosyal medyada büyük tepki gösterdi. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra Max Kruse hakkında yapılan o yorumlar...
03.03.2020 23:11
- Son Güncelleme: 03.03.2020 23:15
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