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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e: 'Otobüsümüzden adam alanı anası daha doğurmadı!

Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, "Trabzonspor'da bir analizci ya da tecrüman arkamdan bir şeyler dedi. Özür dilesin yoksa otobüsten alır özür diletirim" açıklamasında bulunmuştu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Volkan Demirel'in açıklamalarına ateş püskürdü.

27.04.2019 23:06 - Son Güncelleme: 27.04.2019 23:15
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e: 'Otobüsümüzden adam alanı anası daha doğurmadı!

Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy Ülker Stadı'nda 1-1 berabere kaldı.

AHMET AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI - TIKLA &İZLE

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e: 'Otobüsümüzden adam alanı anası daha doğurmadı!

Maçın ardından Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Trabzonspor'un bir görevlisi hakkında şok açıklamalar yapmıştı.

"VOLKAN, TRABZON OTOBÜSÜNE GİRERSEN BİR DAHA ÇIKAMAZSIN" - TIKLA& İZLE

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e: 'Otobüsümüzden adam alanı anası daha doğurmadı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Volkan'ın bu açıklamarına sert bir yanıt geldi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e: 'Otobüsümüzden adam alanı anası daha doğurmadı!

İşte Ağaoğlu'nun o açıklamaları...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e: 'Otobüsümüzden adam alanı anası daha doğurmadı!

Ahmet Ağaoğlu: "Gol öncesinde yardımcı hakem ayağıyla topu oyuna sokuyor. Seneye transferde kendisini düşünebiliriz."

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