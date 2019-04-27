Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e: 'Otobüsümüzden adam alanı anası daha doğurmadı!
Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, "Trabzonspor'da bir analizci ya da tecrüman arkamdan bir şeyler dedi. Özür dilesin yoksa otobüsten alır özür diletirim" açıklamasında bulunmuştu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Volkan Demirel'in açıklamalarına ateş püskürdü.
27.04.2019 23:06
- Son Güncelleme: 27.04.2019 23:15
Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy Ülker Stadı'nda 1-1 berabere kaldı.
AHMET AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI - TIKLA &İZLE
Maçın ardından Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Trabzonspor'un bir görevlisi hakkında şok açıklamalar yapmıştı.
"VOLKAN, TRABZON OTOBÜSÜNE GİRERSEN BİR DAHA ÇIKAMAZSIN" - TIKLA& İZLE
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