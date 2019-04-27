Haberler Web TV Erman Toroğlu: Volkan, Trabzon otobüsüne girersen bir daha çıkamazsın

Erman Toroğlu: Volkan, Trabzon otobüsüne girersen bir daha çıkamazsın

27.04.2019 23:14

Erman Toroğlu, 1-1 biten Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel'in maç sonu açıklamalarıyla ilgili konuşan Toroğlu, "Volkan, Trabzon otobüsüne girersen bir daha çıkamazsın, bir doğru düşün. Ne ön kapıdan çıkarsın, ne arka kapıdan çıkarsın." ifadelerine yer verdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları