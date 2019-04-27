Erman Toroğlu: Volkan, Trabzon otobüsüne girersen bir daha çıkamazsın 27.04.2019 23:14

Erman Toroğlu, 1-1 biten Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel'in maç sonu açıklamalarıyla ilgili konuşan Toroğlu, "Volkan, Trabzon otobüsüne girersen bir daha çıkamazsın, bir doğru düşün. Ne ön kapıdan çıkarsın, ne arka kapıdan çıkarsın." ifadelerine yer verdi.