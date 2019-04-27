Erman Toroğlu, 1-1 biten Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel'in maç sonu açıklamalarıyla ilgili konuşan Toroğlu, "Volkan, Trabzon otobüsüne girersen bir daha çıkamazsın, bir doğru düşün. Ne ön kapıdan çıkarsın, ne arka kapıdan çıkarsın." ifadelerine yer verdi.
Erman Toroğlu: Volkan, Trabzon otobüsüne girersen bir daha çıkamazsın27.04.2019 23:14
- Erman Toroğlu: Volkan, Trabzon otobüsüne girersen bir daha çıkamazsın
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e sert cevap: Otobüsümüzden adam alanı anası daha doğurmadı
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den hakemlerle ilgili flaş açıklama
- Cengiz Ünder'in golünü küçümseyen Roma taraftarı Marco Nicolai rezil oldu
- Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti
- Fenerbahçeli Nabil Dirar'dan Galatasaray'a şok küfür!
- Başkan Erdoğan Türkiye-Moldova karşılaşmasını değerlendirdi! "Allah nazarlardan saklasın..."
- Başkan Erdoğan Türkiye - Moldova maçında Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi
- Galatasaray Kongresi'nde büyük skandal! Ortalığı karıştıracak video
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den A Spor'a CAS açıklaması
- Şok iddia: Ersun Yanal gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak
- Galatasaray Divan Kurulu'nda köfte tartışması
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.