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Tomas Ujfalusi ve Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak poz

Galatasaray'ın eski futbolcularından Tomas Ujfalusi ve Felipe Melo, Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynayacağı maç için Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Fenerbahçe stadında yaşadıkları şampiyonluğun fotoğrafı ile poz veren Melo ve Ujfalusi, o günü anlattı. İşte detaylar...

14.12.2019 21:17 - Son Güncelleme: 14.12.2019 21:17
Tomas Ujfalusi ve Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak poz

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile MKE Ankaragücü Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın iki eski yıldızı Ankaragücü maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi..

Tomas Ujfalusi ve Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak poz

Galatasaray Spor Kulübü, eski futbolcuları Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'yi onurlandırdı.

Tomas Ujfalusi ve Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak poz

Türk Telekom Stadyumu'ndaki MKE Ankaragücü maçı öncesinde Melo ve Ujfalusi'ye kulübe sağladıkları katkılardan dolayı plaket verildi.

Tomas Ujfalusi ve Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak poz

İki futbolcuya plaketlerini İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak takdim etti.

Tomas Ujfalusi ve Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak poz

Fenerbahçe stadında yaşadıkları şampiyonluğun fotoğrafı ile poz veren Melo ve Ujfalusi, o günü anlattı.

''KAZANDIĞIMIZ GÜN...''

Tomas Ujfalusi, ''Rakibimizin stadyumunda şampiyonluk kazandığımız gün hepimiz için çok mutlu bir gündü. Burada olmak her zaman çok güzel, burada olduğumuz için çok mutluyuz. Galatasaray'ın etrafında olmak, Galatasaray'la olmak çok güzel. Umarım şans getiririz ve galibiyet alırız.'' sözlerini kullandı.

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Tomas Ujfalusi ve Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak poz

İşte Fatih Terim'in Melo ve Ujfalusi görüşmesinden samimi görüntüler....

Tomas Ujfalusi ve Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak poz
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