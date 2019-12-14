Tomas Ujfalusi ve Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak poz
Galatasaray'ın eski futbolcularından Tomas Ujfalusi ve Felipe Melo, Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynayacağı maç için Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Fenerbahçe stadında yaşadıkları şampiyonluğun fotoğrafı ile poz veren Melo ve Ujfalusi, o günü anlattı. İşte detaylar...
14.12.2019 21:17
- Son Güncelleme: 14.12.2019 21:17
Fenerbahçe stadında yaşadıkları şampiyonluğun fotoğrafı ile poz veren Melo ve Ujfalusi, o günü anlattı.
''KAZANDIĞIMIZ GÜN...''
Tomas Ujfalusi, ''Rakibimizin stadyumunda şampiyonluk kazandığımız gün hepimiz için çok mutlu bir gündü. Burada olmak her zaman çok güzel, burada olduğumuz için çok mutluyuz. Galatasaray'ın etrafında olmak, Galatasaray'la olmak çok güzel. Umarım şans getiririz ve galibiyet alırız.'' sözlerini kullandı.
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