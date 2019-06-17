TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sınırı açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir merak edilen konulara açıklık getirdi. Özdemir, yabancı sayısının değişip değişmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulunurken VAR konusunda dünyanın en iyi sisteminin Türkiye'de olduğunu söyledi. İşte Nihat Özdemir'in o açıklamaları...
Ancak cuma günü TFF'nin yönetim kurulunun ilk toplantısını yaptık ve görevlendirmeleri de yaptık. Aldığımız kararlarla yeni görevlerimize başladık, hayırlı olsun. Tek hedefimiz, Türk futbolunun layık olduğu yere dönmesi. Sadece A Milli Takımımızı söylemiyorum. Kulüplerimiz, Ümit Milli Takımımız, U19, U18, U17 gibi, Engelli Futbol Takımı gibi, Kadınlar Futbol Takımı'nın da başarılı olması için elimizden geleni yapacağız.
KULÜPLERİMİZİN, BORÇLARIN YENİDEN YAPILANMASINA İHTİYACI VAR
Bankalar Birliği ve bankalarımızın hepsi tek tek kulüplerimizin mali yapılarının toparlanabilmesi için, borçların yeniden yapılandırılması konusunda hemfikirler. Kulüplerimizle bire bir görüşerek tüm bu yapılandırmaları yapacaklardır. Kulüplerimizin buna çok ihtiyacı var.
Hepimizin bildiği gibi son zamanlarda birçok kulübümüzün mali yapısı bozuldu. UEFA tarafından da bunlar gözlenmekte. Kulüplerimizin bu sıkıntılardan kurtulabilmesi için mutlak suretle bu yapılandırmaya ihtiyaçları vardır. Bunlar da bankalarımız tarafından gayet uygun şekilde yapılıyor. Bu konudaki sıkıntılar inşallah bertaraf olacaktır.