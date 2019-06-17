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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sınırı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir merak edilen konulara açıklık getirdi. Özdemir, yabancı sayısının değişip değişmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulunurken VAR konusunda dünyanın en iyi sisteminin Türkiye'de olduğunu söyledi. İşte Nihat Özdemir'in o açıklamaları...

17.06.2019 16:28 - Son Güncelleme: 17.06.2019 16:33
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sınırı açıklaması

Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde;

"Son yapılan genel kurulda, TFF'de yeni bir yönetim kurulu göreve başladı. Tabii devam eden UEFA toplantıları, FIFA toplantıları, EURO 2020 Elemeleri için Fransa maçı ve İzlanda seyahati...

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sınırı açıklaması

Ancak cuma günü TFF'nin yönetim kurulunun ilk toplantısını yaptık ve görevlendirmeleri de yaptık. Aldığımız kararlarla yeni görevlerimize başladık, hayırlı olsun. Tek hedefimiz, Türk futbolunun layık olduğu yere dönmesi. Sadece A Milli Takımımızı söylemiyorum. Kulüplerimiz, Ümit Milli Takımımız, U19, U18, U17 gibi, Engelli Futbol Takımı gibi, Kadınlar Futbol Takımı'nın da başarılı olması için elimizden geleni yapacağız.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sınırı açıklaması

FIFA sıralaması olsun, Avrupa'daki sıralamamız olsun, hedefimiz yukarılara çıkmaktır. İnşallah 2020 yılındaki Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacağız. Gruptaki şansımız kuvvetli olarak devam ediyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sınırı açıklaması

KULÜPLERİMİZİN, BORÇLARIN YENİDEN YAPILANMASINA İHTİYACI VAR
Bankalar Birliği ve bankalarımızın hepsi tek tek kulüplerimizin mali yapılarının toparlanabilmesi için, borçların yeniden yapılandırılması konusunda hemfikirler. Kulüplerimizle bire bir görüşerek tüm bu yapılandırmaları yapacaklardır. Kulüplerimizin buna çok ihtiyacı var.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sınırı açıklaması

Hepimizin bildiği gibi son zamanlarda birçok kulübümüzün mali yapısı bozuldu. UEFA tarafından da bunlar gözlenmekte. Kulüplerimizin bu sıkıntılardan kurtulabilmesi için mutlak suretle bu yapılandırmaya ihtiyaçları vardır. Bunlar da bankalarımız tarafından gayet uygun şekilde yapılıyor. Bu konudaki sıkıntılar inşallah bertaraf olacaktır.

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