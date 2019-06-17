Michael Schumacher'in son görüntüsü şoke etti! Michael Schumacher'in en son sağlık durumu nasıl? 'Korkunç kazanın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen ailesine olan yakınlığında hiçbir şey değişmedi. Bana soracak olursanız Corinna ve Micheal mükemmel bir çiftti ve hala da öyleler. Geçmişte de olduğu gibi bugün de ailesine hala çok yakın. Micheal hep sıcakkanlı bir insandı. '