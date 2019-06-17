GaleriSpor

Michael Schumacher'in son görüntüsü şoke etti! Michael Schumacher'in en son sağlık durumu nasıl?

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 5.5 yıl önce Fransa Alpleri'nde geçirdiği ağır bir kayak kazası sonrası bitkisel hayata girmişti. Efsane pilota ait çıkan görüntüler herkesi şoke etti. Yaşadığı kaza sonrası 6 yıldır özel tedavi gören Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in menajerliğini yapan Sabine Kehm, Schumacher'in son durumu hakkında bilgi verdi. 2013'te Alpler'de kayak yaparken düşen ve o tarihten bu yana da yatağa bağımlı olarak yoğum bakım altında tutulan efsane F1 pilotu Michael Schumacher'in menajeri Sabine Kehm sessizliğini bozdu. Peki Michael Schumacher'in en son sağlık durumu nasıl?

17.06.2019 17:25 - Son Güncelleme: 17.06.2019 17:27
Michael Schumacher'in son görüntüsü şoke etti! Michael Schumacher'in en son sağlık durumu nasıl?

Michael Schumacher'in son görüntüsü şoke etti! Michael Schumacher'in en son sağlık durumu nasıl? 'Korkunç kazanın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen ailesine olan yakınlığında hiçbir şey değişmedi. Bana soracak olursanız Corinna ve Micheal mükemmel bir çiftti ve hala da öyleler. Geçmişte de olduğu gibi bugün de ailesine hala çok yakın. Micheal hep sıcakkanlı bir insandı. '

Michael Schumacher'in son görüntüsü şoke etti! Michael Schumacher'in en son sağlık durumu nasıl?

'Micheal'ın en iyi ellerde olduğunu emin olabilirsiniz. Ama lütfen bizi anlayın; Micheal'in isteklerini ve son derece hassas durumda olan sağlığını korumak için hep gizlilik altında kaldık. Micheal'ın 50. yaşını sizinle kutladığımız için çok mutluyuz ve hepinize kalpten teşekkür ediyoruz. '

Michael Schumacher'in son görüntüsü şoke etti! Michael Schumacher'in en son sağlık durumu nasıl?

Schumacher'in ailesinin izniyle yeni bir belgesel filminin çekildiği ve bu filmde eski Formula 1 pilotunun, Fransa'da geçirdiği kayak kazası sonrası görüntülerine ilk kez yer verileceği bilgisi heyecan yarattı. Filmin fragmanı olduğu belirtilen video büyük ilgi toplarken, efsane pilotun geçirdiği kazadan sonraki yaralı hali olduğu belirtilen görüntüler şok etti.

Michael Schumacher'in son görüntüsü şoke etti! Michael Schumacher'in en son sağlık durumu nasıl?

Efsane isim için çekilen yeni belgesel filminin fragmanı Youtube'da yayınlandı.

İŞTE OLAY YARATAN O GÖRÜNTÜLER

Michael Schumacher'in son görüntüsü şoke etti! Michael Schumacher'in en son sağlık durumu nasıl?

Schumacher'in ailesinin izniyle çekilen belgesel filmin ve bu filmde eski Formula 1 pilotunun, Fransa'da geçirdiği kayak kazası sonrası görüntülerine ilk kez yer verileceği bilgisi iddia edilmişti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sınırı açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sınırı açıklaması