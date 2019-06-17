Michael Schumacher'in son görüntüsü şoke etti! Michael Schumacher'in en son sağlık durumu nasıl?
Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 5.5 yıl önce Fransa Alpleri'nde geçirdiği ağır bir kayak kazası sonrası bitkisel hayata girmişti. Efsane pilota ait çıkan görüntüler herkesi şoke etti. Yaşadığı kaza sonrası 6 yıldır özel tedavi gören Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in menajerliğini yapan Sabine Kehm, Schumacher'in son durumu hakkında bilgi verdi. 2013'te Alpler'de kayak yaparken düşen ve o tarihten bu yana da yatağa bağımlı olarak yoğum bakım altında tutulan efsane F1 pilotu Michael Schumacher'in menajeri Sabine Kehm sessizliğini bozdu. Peki Michael Schumacher'in en son sağlık durumu nasıl?
Michael Schumacher'in son görüntüsü şoke etti! Michael Schumacher'in en son sağlık durumu nasıl? 'Korkunç kazanın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen ailesine olan yakınlığında hiçbir şey değişmedi. Bana soracak olursanız Corinna ve Micheal mükemmel bir çiftti ve hala da öyleler. Geçmişte de olduğu gibi bugün de ailesine hala çok yakın. Micheal hep sıcakkanlı bir insandı. '
Schumacher'in ailesinin izniyle yeni bir belgesel filminin çekildiği ve bu filmde eski Formula 1 pilotunun, Fransa'da geçirdiği kayak kazası sonrası görüntülerine ilk kez yer verileceği bilgisi heyecan yarattı. Filmin fragmanı olduğu belirtilen video büyük ilgi toplarken, efsane pilotun geçirdiği kazadan sonraki yaralı hali olduğu belirtilen görüntüler şok etti.
Efsane isim için çekilen yeni belgesel filminin fragmanı Youtube'da yayınlandı.