RAMAZAN İMSAKİYE
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Terim çok istiyordu! Golcü futbolcu takasla geliyor

Fatih Terim'in uzun yıllardır Galatasaray'da görmek istediği Ahmed Musa için, sarı-kırmızılı yönetim bir kez daha harekete geçti. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasını yaparak maliyetleri düşürmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalar yürütülürken, Ahmed Musa için takas formülü masaya yatırıldı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin detaylar...

27.04.2020 08:24 - Son Güncelleme: 27.04.2020 08:25
Terim çok istiyordu! Golcü futbolcu takasla geliyor

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına şimdiden başladı.

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Terim çok istiyordu! Golcü futbolcu takasla geliyor

Gelecek sezon için birçok ismi transfer listesine alan Cimbom'a sürpriz bir teklif geldi.

Terim çok istiyordu! Golcü futbolcu takasla geliyor

ARAP TAKIMLARI TAKASA YÖNELİYOR

Virüs salgınının ardından tüm kulüpler bütçelerini kısarken bu durum Arap takımlarına da yansıdı. Artık yüksek bonservisler ödemek yerine ihtiyaç duydukları alana göre takas önerileriyle kapıyı çalışmaya başladılar.

Terim çok istiyordu! Golcü futbolcu takasla geliyor

Suudi Arabistan kulübü Al Nasr da Younes Belhanda'ya göz koydu. Hamdallah ve Amrabat'ın yer aldığı hücum hattını Faslı oyuncu ile zenginleştirmeyi planlıyor.

Terim çok istiyordu! Golcü futbolcu takasla geliyor

Tabii Galatasaray'dan kiraladığı ve performansından memnun olduğu Maicon'u da korumak istiyor. Bunun için bir takas planı hazırlandığı bildirildi.

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