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Terim çok istiyordu! Golcü futbolcu takasla geliyor

Fatih Terim'in uzun yıllardır Galatasaray'da görmek istediği Ahmed Musa için, sarı-kırmızılı yönetim bir kez daha harekete geçti. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasını yaparak maliyetleri düşürmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalar yürütülürken, Ahmed Musa için takas formülü masaya yatırıldı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin detaylar...

27.04.2020 08:24 - Son Güncelleme: 27.04.2020 08:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





