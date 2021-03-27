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Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerin maaşları dudak uçuklattı

Fenerbahçe'de kötü gidişatın faturası Erol Bulut'a kesildi ve genç teknik adamla yollar ayrıldı. Bulut'un ayrılığının ardından Emre Belözoğlu'nun sezon sonuna kadar takımın başında olacağı açıklandı. Gelecek sezon için birbirinden sürpriz teknik direktörleri listesine alan Fenerbahçe'de bu sefer de o isimlerin maaşları gündem oldu. İşte listedeki isimlerin aldıkları ücretler...

27.03.2021 17:38 - Son Güncelleme: 27.03.2021 17:45
Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerin maaşları dudak uçuklattı

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yolları ayırdığını, teknik sorumlu olarak ise Emre Belözoğlu'nun görev alacağını açıklamıştı.

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Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerin maaşları dudak uçuklattı

Fenerbahçe, sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Fenerbahçe'nin başında 34 maçta görev alan Erol Bulut, 21 galibiyet 8 mağlubiyet 5 de beraberlik elde etmişti.

Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerin maaşları dudak uçuklattı

Teknik direktörlük kariyerinde 238 gün ile en az görev aldığı takım olan Fenerbahçe ile iç sahada başarısız tablo sergileyen Erol Bulut'la sezon sonu beklenmeden yollar ayrılmıştı.

Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerin maaşları dudak uçuklattı

Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Erol Bulut, 576 gün görev aldı. Malatyaspor'da 27 galibiyet alan Bulut, 19 beraberlik 23 de mağlubiyet yaşadı. Sonrasında Aytemiz Alanyaspor'a geçen Bulut, 416 gün takımın başında yer aldı. Bulut, Alanyaspor'la 23 galibiyet, 12 mağlubiyet, 9 beraberlik elde etmişti.

Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerin maaşları dudak uçuklattı

EMRE BELÖZOĞU YARIN TAKIMIN BAŞINDA YER ALACAK

Fenerbahçe'de sezonun geri kalan haftalarında ise teknik sorumlu olarak sportif direktör Emre Belözoğlu görev alacak. Sarı-lacivertliler bir yandan da gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına başladı.