Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerin maaşları dudak uçuklattı

Fenerbahçe'de kötü gidişatın faturası Erol Bulut'a kesildi ve genç teknik adamla yollar ayrıldı. Bulut'un ayrılığının ardından Emre Belözoğlu'nun sezon sonuna kadar takımın başında olacağı açıklandı. Gelecek sezon için birbirinden sürpriz teknik direktörleri listesine alan Fenerbahçe'de bu sefer de o isimlerin maaşları gündem oldu. İşte listedeki isimlerin aldıkları ücretler...

27.03.2021 17:38 - Son Güncelleme: 27.03.2021 17:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





