Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerin maaşları dudak uçuklattı
Fenerbahçe'de kötü gidişatın faturası Erol Bulut'a kesildi ve genç teknik adamla yollar ayrıldı. Bulut'un ayrılığının ardından Emre Belözoğlu'nun sezon sonuna kadar takımın başında olacağı açıklandı. Gelecek sezon için birbirinden sürpriz teknik direktörleri listesine alan Fenerbahçe'de bu sefer de o isimlerin maaşları gündem oldu. İşte listedeki isimlerin aldıkları ücretler...
27.03.2021 17:38
- Son Güncelleme: 27.03.2021 17:45
Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Erol Bulut, 576 gün görev aldı. Malatyaspor'da 27 galibiyet alan Bulut, 19 beraberlik 23 de mağlubiyet yaşadı. Sonrasında Aytemiz Alanyaspor'a geçen Bulut, 416 gün takımın başında yer aldı. Bulut, Alanyaspor'la 23 galibiyet, 12 mağlubiyet, 9 beraberlik elde etmişti.