En iyi forvetler belli oldu! Galatasaray'ın yıldızı Osimhen kaçıncı sırada?

Yapay zeka, geçtiğimiz yılın verilerine dayanarak dünyanın en iyi 20 forvetini içeren bir liste derledi. Avrupa futbolunun yıldız isimlerinin yer aldığı listeye Süper Lig'den sadece Victor Osimhen girebildi.

En iyi forvetler belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen kaçıncı sırada?

2025 yılında gösterilen performanslara göre dünyanın en iyi 20 forveti belli oldu. Yapay zeka, geçtiğimiz yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi 20 golcüsünü sıraladı.

En iyi forvetler belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen kaçıncı sırada?

20. JONATHAN BURKARDT

En iyi forvetler belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen kaçıncı sırada?

19. MIKEL MERINO

En iyi forvetler belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen kaçıncı sırada?

18. OMAR MARMOUSH

En iyi forvetler belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen kaçıncı sırada?

17. JOAQUÍN PANICHELLI

En iyi forvetler belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen kaçıncı sırada?

16. BENJAMIN ŠEŠKO

En iyi forvetler belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen kaçıncı sırada?

15. JEAN-PHILIPPE MATETA

En iyi forvetler belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen kaçıncı sırada?

14. FERRAN TORRES

En iyi forvetler belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen kaçıncı sırada?

13. VIKTOR GYÖKERES

En iyi forvetler belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen kaçıncı sırada?

12. SERHOU GUIRASSY

En iyi forvetler belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen kaçıncı sırada?

11. NICK WOLTEMADE

En iyi forvetler belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen kaçıncı sırada?

10. HUGO EKITIKÉ

En iyi forvetler belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen kaçıncı sırada?

9. VICTOR OSIMHEN

En iyi forvetler belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen kaçıncı sırada?

8. LAUTARO MARTÍNEZ

En iyi forvetler belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen kaçıncı sırada?

7. ROBERT LEWANDOWSKI

En iyi forvetler belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen kaçıncı sırada?

6. ALEXANDER ISAK

En iyi forvetler belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen kaçıncı sırada?

5. JULIÁN ÁLVAREZ

En iyi forvetler belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen kaçıncı sırada?

4. OUSMANE DEMBÉLÉ

En iyi forvetler belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen kaçıncı sırada?

3. KYLIAN MBAPPÉ

En iyi forvetler belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen kaçıncı sırada?

2. ERLING HAALAND

En iyi forvetler belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen kaçıncı sırada?

1. HARRY KANE