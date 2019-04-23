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Tarihinin en kara sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Ersun Yanal ikilemi!

Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu geçiriyor. Spor Toto Süper Lig'in 29.haftasında Alanyaspor'a 1-0 yenilerek taraftarı çileden çıkaran Fenerbahçe'de kriz çanları çalıyor. Öte yandan yönetim gelecek sezonda Ersun Yanal'ın kalması için ısrarcı...

23.04.2019 09:45 - Son Güncelleme: 23.04.2019 09:45
Tarihinin en kara sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Ersun Yanal ikilemi!

Geçen haziran ayında Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından büyük umutlarla girilen 2018-19 sezonu, F.Bahçe tarihine daha şimdiden kara bir leke olarak geçti. Sarı-lacivertliler, tarihinin en berbat formunu sergilerken, taraftarlar hedef tahtasına başkan Ali Koç ve teknik direktörErsun Yanal'ı koydu.

Tarihinin en kara sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Ersun Yanal ikilemi!

Alanya'da 1-0 yenilen takımın kötü futbolu sonrası sosyal medyada isyan eden taraftarlar, "Yeter artık! Bu takımdan elinizi çekin… Ersun hoca ile bu iş olmuyor, istifa etmeli...Vasatlığa mahkum ettiniz koca F.Bahçe'yi…" yorumlarını yaptılar.

Tarihinin en kara sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Ersun Yanal ikilemi!

BAŞKAN SAMANDIRA'DA TOPLANTI YAPTI

Tarihi başarısızlığa rağmen her fırsatta gelecek sezon da yola Yanal ile devam edecekleri mesajlarını veren F.Bahçe yönetimi de Alanya'daki hezimet sonrası ikileme düştü.

Tarihinin en kara sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Ersun Yanal ikilemi!

14 lig maçında oyun olaraken ufak bir ilerleme kaydedilememesi umutları kırarken, gelen sert tepkiler nedeniyle yönetimin kararsızlık yaşadığı öğrenildi.

Tarihinin en kara sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Ersun Yanal ikilemi!

Dün Samandıra'da Ersun Yanal ve sportif direktör Comolli ile buluşan Başkan Ali Koç, "Taraftar gelecek sezon için umut görmek istiyor. Kalan 5 haftayı en iyi şekilde değerlendirmelisiniz, insanlara umut aşılamalıyız" mesajını iletti. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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