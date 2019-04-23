Tarihinin en kara sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Ersun Yanal ikilemi!

Dün Samandıra'da Ersun Yanal ve sportif direktör Comolli ile buluşan Başkan Ali Koç, "Taraftar gelecek sezon için umut görmek istiyor. Kalan 5 haftayı en iyi şekilde değerlendirmelisiniz, insanlara umut aşılamalıyız" mesajını iletti. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.