Tarihinin en kara sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Ersun Yanal ikilemi!
Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu geçiriyor. Spor Toto Süper Lig'in 29.haftasında Alanyaspor'a 1-0 yenilerek taraftarı çileden çıkaran Fenerbahçe'de kriz çanları çalıyor. Öte yandan yönetim gelecek sezonda Ersun Yanal'ın kalması için ısrarcı...
23.04.2019 09:45
- Son Güncelleme: 23.04.2019 09:45
Geçen haziran ayında Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından büyük umutlarla girilen 2018-19 sezonu, F.Bahçe tarihine daha şimdiden kara bir leke olarak geçti. Sarı-lacivertliler, tarihinin en berbat formunu sergilerken, taraftarlar hedef tahtasına başkan Ali Koç ve teknik direktörErsun Yanal'ı koydu.
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