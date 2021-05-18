Taraftara saç baş yoldurdular! İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi
Spor Toto Süper Lig'de 2020-21 sezonu Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile sona ererken takımların büyük umutlarla transfer ettiği yıldız isimler beklenen performansları sergileyemedi. Transfer milyonlarca lira harcayan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları sezon başından itibaren kötü performans sergileyen oyunculara sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte bu sezon vasatı aşamayan isimler taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan 23 isim...
18.05.2021 14:11
- Son Güncelleme: