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Taraftara saç baş yoldurdular! İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi

Spor Toto Süper Lig'de 2020-21 sezonu Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile sona ererken takımların büyük umutlarla transfer ettiği yıldız isimler beklenen performansları sergileyemedi. Transfer milyonlarca lira harcayan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları sezon başından itibaren kötü performans sergileyen oyunculara sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte bu sezon vasatı aşamayan isimler taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan 23 isim...

18.05.2021 14:11 - Son Güncelleme:
Taraftara saç baş yoldurdular! İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi

RADAMEL FALCAO
Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana 49 maç kaçıran Radamel Falcao, bu sezon sakatlıktan kurtulup forma giydiği 18 maçta 9 gole katkı sağladı ancak Galatasaray taraftarı, Kolombiyalı yıldızdan elbette çok daha spektaküler bir katkı bekliyordu.

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Taraftara saç baş yoldurdular! İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi

MBWANA SAMATTA
Emre Belözoğlu, "30 gol atacak bir forvette anlaştık" dediğin zaman herkes farklı bir isim bekliyordu ancak kutudan Mbwana Samatta çıktı. Sezon boyunca performansıyla eleştirilen Samatta, 30 maçta 6 gole imza attı ancak bu performans kimseyi tatmin etmedi.

Taraftara saç baş yoldurdular! İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi

BENIK AFOBE
Alexander Sörtloth sonrası Trabzonspor'un flaş golcü hamlelerinden biri olan Afobe, bordo-mavili forma altında 30 maça çıktı ve 5 gole imza attı.

Taraftara saç baş yoldurdular! İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi

LUYINDAMA
Galatasaray'ın en büyük satış potansiyeli olan iki futbolcusundan biri olarak gösterilen Luyindama, bu sezonki performansıyla adeta saç baş yoldurdu ve formasını orta saha oyuncusu olan Ryan Donk'a kaptırdı.

Taraftara saç baş yoldurdular! İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi

ADEM LJAJIC
Sergen Yalçın'ın şampiyon Beşiktaş'ta elinin değemediği ender futbolculardan biri olan Adem Ljajic, sezon boyunca düzenli olarak forma şansı bulamadı ve şans bulduğu maçlarda da beklenen performansın çok altında kaldı; 24 maç, 2 gol, 5 asist.