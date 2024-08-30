TAKVİM Galatasaray'daki kötü futbolun nedenlerini masaya yatırdı! Florya'da neler oluyor? Okan Buruk, Erden Timur, maaş adaletsizliği...

Okan Buruk takımı motive edemiyor. Erden Timur sonrası Florya'da büyük bir başıboşluk var. Yabancı ve yerli oyuncular arasında ise maaş krizi yaşanıyor.