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TAKVİM Galatasaray'daki kötü futbolun nedenlerini masaya yatırdı! Florya'da neler oluyor? Okan Buruk, Erden Timur, maaş adaletsizliği...

Okan Buruk takımı motive edemiyor. Erden Timur sonrası Florya'da büyük bir başıboşluk var. Yabancı ve yerli oyuncular arasında ise maaş krizi yaşanıyor.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 07:04 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 07:04
TAKVİM Galatasaray’daki kötü futbolun nedenlerini masaya yatırdı! Florya’da neler oluyor? Okan Buruk, Erden Timur, maaş adaletsizliği... 1

Süper Lig'de üst üste 2 şampiyonluk kazanan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezona ise büyük hayal kırıklığı ile başladı.

TAKVİM Galatasaray’daki kötü futbolun nedenlerini masaya yatırdı! Florya’da neler oluyor? Okan Buruk, Erden Timur, maaş adaletsizliği... 2

Süper Kupa finalinde Beşiktaş'a 5-0 kaybeden Cimbom, Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise Young Boys'a elenerek taraftarını kahretti.

TAKVİM Galatasaray’daki kötü futbolun nedenlerini masaya yatırdı! Florya’da neler oluyor? Okan Buruk, Erden Timur, maaş adaletsizliği... 3

Devler Ligi'ne giremediği için yaklaşık 40 milyon Euro'luk gelirden olan Galatasaray'da yaşananları ise TAKVİM masaya yatırdı.

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