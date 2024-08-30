Spor yazarları Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi: Gedson'un golüyle duvar yıkıldı! Yeni transferlere övgü dolu sözler

ALİ GÜLTİKEN - Ciro Immobile ve Rafa Silva farkı! Beşiktaş 'a gelen yıldız oyuncaların ışığı, Beşiktaş'ı aydınlatmaya devam ediyor. Hem kendileri parlıyor, hem de takımdaki tüm oyuncuları parlatmaya devam ediyorlar. Lugano karşısında Beşiktaş'ın muazzam hücum yönünü bir kez daha gördük. Her maç ise üstünü koymaya devam ediyor. Bu kadar üretken bir takım olmak normalde uzun zaman alır. Birlikte oynama alışkanlığı ister.

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Fakat Beşiktaş yeni bir çok oyuncusuyla sanki uzun dönemdir bir arada oynuyormuş gibi harika işler yapıyor. Futbolda taktik, sistem, organizasyon birlikte oynamak gibi bir çok şey önemli. Temel her zaman bunların üzerine oturtulur. Bunun yanında tüm bunların gelişimi için olmazsa olmaz olanı da yetenekli ve kaliteli futbolculardır.