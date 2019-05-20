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Takımların şampiyonluk sayıları kaç? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaç kez şampiyon olmuştur?

2018-2019 Spor Toto Süper Lig'in bitmesine bir hafta kala evinde Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Geçen sezonda şampiyon olan Galatasaray üst üste 2'nci kez şampiyon oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından takımların şampiyonluk sayıları gündeme geldi. Peki, takımların şampiyonluk sayıları kaç? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaç kez şampiyon olmuştur?

20.05.2019 10:16 - Son Güncelleme: 20.05.2019 10:16
Takımların şampiyonluk sayıları kaç? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaç kez şampiyon olmuştur?

Süper Lig'de şampiyon belli oldu. Ligin 33. haftasında Başakşehir'i yenen Galatasararay bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı takım, 61. sezonu oynanan ligde 22. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi. Peki, takımların şampiyonluk sayıları kaç? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaç kez şampiyon olmuştur? İşte merak edilenler...

Takımların şampiyonluk sayıları kaç? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaç kez şampiyon olmuştur?

GALATASARAY 22. KEZ ZİRVEDE

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayarak bu başarıyı 22. kez tekrarladı. Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantiledi. Sarı-kırmızılı takım, 7. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.

Takımların şampiyonluk sayıları kaç? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaç kez şampiyon olmuştur?

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak sezonu iki kupayla kapatan Galatasaray, TFF Süper Kupa'da da mücadele edecek.

Takımların şampiyonluk sayıları kaç? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaç kez şampiyon olmuştur?

Sarı-kırmızılı takım, Süper Kupa maçında, Süper Lig'den küme düşen Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, o müsabakayı da kazanması halinde 2019 yılını 3 kupayla tamamlamış olacak.

Takımların şampiyonluk sayıları kaç? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaç kez şampiyon olmuştur?

BEŞİKTAŞ KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Beşiktaş'ın 15 şampiyonluğu bulunuyor.

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