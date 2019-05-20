Süper Lig'de şampiyon belli oldu. Ligin 33. haftasında Başakşehir'i yenen Galatasararay bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı takım, 61. sezonu oynanan ligde 22. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi. Peki, takımların şampiyonluk sayıları kaç? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaç kez şampiyon olmuştur? İşte merak edilenler...