Takımların şampiyonluk sayıları kaç? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaç kez şampiyon olmuştur?
2018-2019 Spor Toto Süper Lig'in bitmesine bir hafta kala evinde Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Geçen sezonda şampiyon olan Galatasaray üst üste 2'nci kez şampiyon oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından takımların şampiyonluk sayıları gündeme geldi. Peki, takımların şampiyonluk sayıları kaç? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaç kez şampiyon olmuştur?
20.05.2019 10:16
- Son Güncelleme: 20.05.2019 10:16
Süper Lig'de şampiyon belli oldu. Ligin 33. haftasında Başakşehir'i yenen Galatasararay bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı takım, 61. sezonu oynanan ligde 22. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi. Peki, takımların şampiyonluk sayıları kaç? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaç kez şampiyon olmuştur? İşte merak edilenler...
GALATASARAY 22. KEZ ZİRVEDE
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayarak bu başarıyı 22. kez tekrarladı. Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantiledi. Sarı-kırmızılı takım, 7. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.
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