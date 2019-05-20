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Galatasaray'da şampiyonluk tamam! Sıra transferde... | İşte Fatih Terim'in transfer listesi

2018-2019 sezonunda hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak çifte kupa mutluluğu yaşayan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalara hız verildi. Teknik direktör Fatih Terim ve ekibinin transfer raporu doğrultusunda ilerleyen Galatasaray'ın hedefindeki 4 isim ortaya çıktı. İşte 22. şampiyonluğun heyecanını yaşayan Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi...

20.05.2019 13:01 - Son Güncelleme: 20.05.2019 13:02
Galatasaray'da şampiyonluk tamam! Sıra transferde... | İşte Fatih Terim'in transfer listesi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek kupaya uzanan Galatasaray, dev finalden sadece 4 gün sonra evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de de 22. şampiyonluğunu kazandı.

Galatasaray'da şampiyonluk tamam! Sıra transferde... | İşte Fatih Terim'in transfer listesi

Sarı-kırmızılılar, 1 hafta içerisinde 2 kupayı müzesine götürerek sezonu çifte şampiyonlukla tamamladı.

Galatasaray'da şampiyonluk tamam! Sıra transferde... | İşte Fatih Terim'in transfer listesi

İki kupayı da kazanarak hedefine ulaşan Cimbom artık yaz transfer dönemine odaklandı.

Galatasaray'da şampiyonluk tamam! Sıra transferde... | İşte Fatih Terim'in transfer listesi

Yönetim, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.

Galatasaray'da şampiyonluk tamam! Sıra transferde... | İşte Fatih Terim'in transfer listesi

Gelecek sezon hem Avrupa'da hem de Türkiye'de başarı elde etmek Aslan, ses getirecek güçlü bir kadro kurmak istiyor.

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