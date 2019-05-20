Galatasaray'da şampiyonluk tamam! Sıra transferde... | İşte Fatih Terim'in transfer listesi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek kupaya uzanan Galatasaray, dev finalden sadece 4 gün sonra evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de de 22. şampiyonluğunu kazandı.