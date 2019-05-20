Galatasaray'da şampiyonluk tamam! Sıra transferde... | İşte Fatih Terim'in transfer listesi
2018-2019 sezonunda hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak çifte kupa mutluluğu yaşayan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalara hız verildi. Teknik direktör Fatih Terim ve ekibinin transfer raporu doğrultusunda ilerleyen Galatasaray'ın hedefindeki 4 isim ortaya çıktı. İşte 22. şampiyonluğun heyecanını yaşayan Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi...
20.05.2019 13:01
- Son Güncelleme: 20.05.2019 13:02
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