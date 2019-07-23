Süper Lig'in en pahalı futbolcuları belli oldu! İşte Süper Lig'in en pahalı yıldızları!

Transfer dönemi sürerken, Süper Lig ekipleri de kadrosuna yeni yıldızlar katmaya devam ediyor. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Galatasaray'ın Jean Michael Seri, Fenerbahçe'nin Max Kruse transferleri Süper Lig'in en pahalı futbolcuları listesine en üst sıralardan giriş yaptı. İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları...

23.07.2019 11:35 - Son Güncelleme: 23.07.2019 11:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





