2026 F1 ÇİN GP HAFTA SONU PROGRAMI
Çin Grand Prix'si hafta sonu 13 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek antrenman seanslarıyla başlayacak. Aynı gün düzenlenecek Sprint sıralama turları, hafta sonunun ilk rekabetine sahne olacak.
Şanghay'daki program şu şekilde:
📌13 Mart Cuma: Antrenman seansı ve saat 10.30'da Sprint sıralama turları
📌14 Mart Cumartesi: Saat 06.00'da Sprint yarışı, saat 10.00'da sıralama turları
📌15 Mart Pazar: Saat 10.00'da Çin Grand Prix ana yarışı
Hafta sonu boyunca hem Sprint formatı hem de ana yarış, puan mücadelesini daha da sert hale getirecek.