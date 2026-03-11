CANLI YAYIN
F1 Çin Grand Prix rehberi: Şanghay yarışı saat kaçta, hangi kanalda?

Red Bull, Ferrari ve Mercedes arasındaki amansız takip Uzak Doğu'ya taşınıyor. 2026 sezonunun en teknik pistlerinden biri olan Şanghay'da takımlar yeni güncellemelerini görücüye çıkarıyor. F1 Çin GP ne zaman, saat kaçta? Sprint puanlarının şampiyonluk yarışını kızıştıracağı kritik hafta sonunun tüm saatleri ve canlı yayın bilgileri.

Formula 1'de 2026 sezonunun ikinci durağı olan Çin Grand Prix'si için heyecan dorukta. Şanghay Uluslararası Pisti'nde gerçekleşecek yarış hafta sonu 13 Mart'ta antrenmanlarla başlayacak.

FORMULA 1 ŞANGHAY'A GERİ DÖNÜYOR

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu Formula 1'de sezon heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Avustralya'daki sezon açılışının ardından takımlar ve pilotlar bu kez Çin Grand Prix'si için Şanghay'da piste çıkacak.

Şanghay Uluslararası Pisti'nde koşulacak yarış, 2026 sezonunun en kritik virajlarından biri olarak görülüyor. Teknik yapısıyla bilinen pist, hem aerodinamik hem de lastik yönetimi açısından takımları ciddi şekilde zorlayan bir karaktere sahip. Bu nedenle birçok ekip, sezon içindeki ilk büyük teknik güncellemelerini Çin hafta sonuna yetiştirmeye hazırlanıyor.

2026 F1 ÇİN GP HAFTA SONU PROGRAMI

Çin Grand Prix'si hafta sonu 13 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek antrenman seanslarıyla başlayacak. Aynı gün düzenlenecek Sprint sıralama turları, hafta sonunun ilk rekabetine sahne olacak.

Şanghay'daki program şu şekilde:

📌13 Mart Cuma: Antrenman seansı ve saat 10.30'da Sprint sıralama turları

📌14 Mart Cumartesi: Saat 06.00'da Sprint yarışı, saat 10.00'da sıralama turları

📌15 Mart Pazar: Saat 10.00'da Çin Grand Prix ana yarışı

Hafta sonu boyunca hem Sprint formatı hem de ana yarış, puan mücadelesini daha da sert hale getirecek.

ÇİN GP HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye'de Formula 1 yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, Çin Grand Prix hafta sonunun tüm seanslarını canlı olarak yayınlayacak.

Antrenmanlar, Sprint sıralamaları, Sprint yarışı ve 56 tur üzerinden koşulacak ana yarış beIN SPORTS 4 ekranlarından takip edilebilecek. Yarışseverler ayrıca dijital platform beIN CONNECT üzerinden de yayınları canlı izleyebilecek.

ÇİN GP ÖNCESİ GÜÇ DENGESİ MERAK EDİLİYOR

Sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde Mercedes, Ferrari ve Red Bull arasındaki çekişme dikkat çekmişti. Çin Grand Prix'si öncesinde gözler özellikle takımların getireceği teknik güncellemelere çevrilmiş durumda.

Şanghay pistinin yüksek hızlı virajları ve uzun düzlükleri, özellikle araçların aerodinamik performansını ön plana çıkarıyor. Bu nedenle Red Bull'un güçlü performans göstermesi beklenirken, Ferrari ve Mercedes'in geliştirmeleri rekabeti daha da kızıştırabilir.

FORMULA 1'DE SIRADAKİ DURAK: JAPONYA

Çin Grand Prix'sinin ardından Formula 1 takımları yoğun takvimine ara vermeden devam edecek. Şanghay'daki yarışın hemen ardından gözler Japonya'ya çevrilecek.

Takımlar, 27-29 Mart tarihleri arasında efsanevi Suzuka Pistinde koşulacak Japonya Grand Prix'si için hazırlıklarına başlayacak. Toplam 24 yarıştan oluşan 2026 Formula 1 sezonu, Nisan ayında Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarıyla Orta Doğu ayağına geçiş yapacak. Sezon finali ise Aralık ayında Abu Dabi'de gerçekleştirilecek.

Motor sporlarının zirvesinde mücadele eden takımlar için Çin Grand Prix'si, sezonun gidişatını şekillendirebilecek kritik yarışlardan biri olarak görülüyor. Şanghay'daki sonuçlar, şampiyonluk mücadelesinin erken aşamadaki dengesini belirleyebilir.