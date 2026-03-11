FORMULA 1 ŞANGHAY'A GERİ DÖNÜYOR

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu Formula 1'de sezon heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Avustralya'daki sezon açılışının ardından takımlar ve pilotlar bu kez Çin Grand Prix'si için Şanghay'da piste çıkacak.

Şanghay Uluslararası Pisti'nde koşulacak yarış, 2026 sezonunun en kritik virajlarından biri olarak görülüyor. Teknik yapısıyla bilinen pist, hem aerodinamik hem de lastik yönetimi açısından takımları ciddi şekilde zorlayan bir karaktere sahip. Bu nedenle birçok ekip, sezon içindeki ilk büyük teknik güncellemelerini Çin hafta sonuna yetiştirmeye hazırlanıyor.