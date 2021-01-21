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Süper Lig'i sallayan golcü Galatasaray yolunda! İşte Aaron Boupendza için yapılan teklif...

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, dün evinde Denizlispor'u 6-1 ile geçerek rakiplerine gözdağı verdi. Zor fikstür öncesi transferde de elini çabuk tutmak isteyen sarı-kırmızılı ekip çalışmalarına devam ediyor. Sezon başında Akdeniz temsilcisi Hatayspor'a gelen ve attığı gollerle ligi adeta sallayan Aaron Boupendza'nın sarı-kırmızılıların radarına girdiği iddia edildi. İşte Galatasaray'ın Gabonlu oyuncu için yaptığı iddia edilen teklif...

21.01.2021 09:23 - Son Güncelleme: 21.01.2021 09:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





