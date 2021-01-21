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Süper Lig'i sallayan golcü Galatasaray yolunda! İşte Aaron Boupendza için yapılan teklif...

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, dün evinde Denizlispor'u 6-1 ile geçerek rakiplerine gözdağı verdi. Zor fikstür öncesi transferde de elini çabuk tutmak isteyen sarı-kırmızılı ekip çalışmalarına devam ediyor. Sezon başında Akdeniz temsilcisi Hatayspor'a gelen ve attığı gollerle ligi adeta sallayan Aaron Boupendza'nın sarı-kırmızılıların radarına girdiği iddia edildi. İşte Galatasaray'ın Gabonlu oyuncu için yaptığı iddia edilen teklif...

21.01.2021 09:23 - Son Güncelleme: 21.01.2021 09:23
Süper Lig'i sallayan golcü Galatasaray yolunda! İşte Aaron Boupendza için yapılan teklif...

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Galatasaray, karşılaşmadan 6-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

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Süper Lig'i sallayan golcü Galatasaray yolunda! İşte Aaron Boupendza için yapılan teklif...

Sarı-kırmızılı takım, bir önceki iç saha maçında da başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni 6-0 yenerek gol şov yapmıştı.

Süper Lig'i sallayan golcü Galatasaray yolunda! İşte Aaron Boupendza için yapılan teklif...

Ligin en çok gol atan takımlarından olan Galatasaray, forvet oyuncuları Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin performansından ise memnun değil.

Süper Lig'i sallayan golcü Galatasaray yolunda! İşte Aaron Boupendza için yapılan teklif...

Ocak ayı transfer dönemi içerisinde, forvet mevkisine takviye yapmak için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar hedefini belirledi.

Süper Lig'i sallayan golcü Galatasaray yolunda! İşte Aaron Boupendza için yapılan teklif...

Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da harikalar yaratan Aaron Boupendza'ya talip oldu.

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