Süper Lig'i sallayan golcü Galatasaray yolunda! İşte Aaron Boupendza için yapılan teklif...
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, dün evinde Denizlispor'u 6-1 ile geçerek rakiplerine gözdağı verdi. Zor fikstür öncesi transferde de elini çabuk tutmak isteyen sarı-kırmızılı ekip çalışmalarına devam ediyor. Sezon başında Akdeniz temsilcisi Hatayspor'a gelen ve attığı gollerle ligi adeta sallayan Aaron Boupendza'nın sarı-kırmızılıların radarına girdiği iddia edildi. İşte Galatasaray'ın Gabonlu oyuncu için yaptığı iddia edilen teklif...
21.01.2021 09:23
- Son Güncelleme: 21.01.2021 09:23
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