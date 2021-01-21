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Süper Lig'de transfer bombası patladı! İşte 2020-21 sezonu devre arası biten transferler...

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 2020-21 sezonu ocak ayı transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Ligde şampiyonluğun en güçlü adaylarından Galatasaray ve Beşiktaş henüz transfer yapmazken, Fenerbahçe ise Atilla Szalai'yi resmen kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekip Mesut Özil ile de resmi sözleşmeyi imzalamak üzere prensip anlaşmasına vardı. Ara transfer döneminin diğer hızlı ekipleri ise Karagümrük ve Göztepe oldu. İşte Süper Lig'de 2021-21 sezonu ocak ayında şu ana kadar biten transferler...

21.01.2021 11:12 - Son Güncelleme: 21.01.2021 11:12
Süper Lig'de transfer bombası patladı! İşte 2020-21 sezonu devre arası biten transferler...

FOUSSENI DIABATE

Yeni Takımı: Göztepe

Eski Takımı: Trabzonspor

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Süper Lig'de transfer bombası patladı! İşte 2020-21 sezonu devre arası biten transferler...

LUCAS CASTRO

Yeni Takımı: Fatih Karagümrük

Eski Takımı: SPAL

Süper Lig'de transfer bombası patladı! İşte 2020-21 sezonu devre arası biten transferler...

RAMAZAN CİVELEK

Yeni Takımı: Kayserispor

Eski Takımı: Fatih Karagümrük

Süper Lig'de transfer bombası patladı! İşte 2020-21 sezonu devre arası biten transferler...

BİLAL BAŞACIKOĞLU

Yeni Takımı: Gaziantep FK

Eski Takımı: Trabzonspor

Süper Lig'de transfer bombası patladı! İşte 2020-21 sezonu devre arası biten transferler...

SERHAT AHMETOĞLU

Yeni Takımı: Fatih Karagümrük

Eski Takımı: Fenerbahçe

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