SON DAKİKA: Fırat Aydınus Göztepe-Beşiktaş maçıyla hakemlik kariyerine son verecek
Son dakika haberleri... Türkiye liglerinin son yıllarda gördüğü en farklı hakem hiç şüphesiz Fırat Aydınus. Kendisine tepki gösteren futbolcuya aynı sertlikle cevap veren bazen pozisyonları bir öğretmen edasıyla anlatan el kol hareketleriyle her zaman dikkatleri üzerine çeken bir hakem oldu. Fırat Aydınus, önümüzdeki sezon TFF tarafından belirlenen hakem yaş sınırını aşacağı için bu akşam 439. mesaisini yapacak ve Göztepe-Beşiktaş maçıyla hakemlik kariyerini sonlandıracak.
15.05.2021 17:46
- Son Güncelleme: 15.05.2021 17:46