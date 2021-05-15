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SON DAKİKA: Fırat Aydınus Göztepe-Beşiktaş maçıyla hakemlik kariyerine son verecek

Son dakika haberleri... Türkiye liglerinin son yıllarda gördüğü en farklı hakem hiç şüphesiz Fırat Aydınus. Kendisine tepki gösteren futbolcuya aynı sertlikle cevap veren bazen pozisyonları bir öğretmen edasıyla anlatan el kol hareketleriyle her zaman dikkatleri üzerine çeken bir hakem oldu. Fırat Aydınus, önümüzdeki sezon TFF tarafından belirlenen hakem yaş sınırını aşacağı için bu akşam 439. mesaisini yapacak ve Göztepe-Beşiktaş maçıyla hakemlik kariyerini sonlandıracak.

15.05.2021 17:46 - Son Güncelleme: 15.05.2021 17:46
SON DAKİKA: Fırat Aydınus Göztepe-Beşiktaş maçıyla hakemlik kariyerine son verecek

Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana düdük çalan tecrübeli hakem, 346 kez Süper Lig maçını yönetti.

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SON DAKİKA: Fırat Aydınus Göztepe-Beşiktaş maçıyla hakemlik kariyerine son verecek

2006 - 2014 FIFA kokartı ile uluslararası birçok maçta görev alan Fırat Aydınus, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Dünya Kupası Elemeleri dahil olmak üzere uluslararası toplam 29 maçta düdük çaldı.

SON DAKİKA: Fırat Aydınus Göztepe-Beşiktaş maçıyla hakemlik kariyerine son verecek

Bugüne kadar yönettiği 438 maçta 1876 kez sarı kartını, 161 kez de kırmızı kartını gösteren Fırat Aydınus, bu maçlarda 125 kez beyaz noktayı gösterdi.

SON DAKİKA: Fırat Aydınus Göztepe-Beşiktaş maçıyla hakemlik kariyerine son verecek

TÜRKİYE'DE 7 FİNAL KARŞILAŞMASI YÖNETTİ
FIFA kokartlı hakemimiz Fırat Aydınus, 2010-2011, 2011-2012 ve 2013-2014 sezonunda TFF 1.ligi'nde final maçlarını görev aldı.

SON DAKİKA: Fırat Aydınus Göztepe-Beşiktaş maçıyla hakemlik kariyerine son verecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe- Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda ise Başakşehir- Konyaspor'un final maçlarını yönetti.