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Süper Lig'de küme düşen takım değişti! İşte VAR'sız puan durumu

Süper Lig'de Galatasaray, sezonu 69 puanla tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonu 67 puanla ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir'in önünde bitirerek üst üste 2, toplamda ise 22. şampiyonluğunu ilan etti.

Sezonu 16. sırada tamamlayan Bursaspor, 17. bitiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 18. Akhisarspor, lige veda etti.

Peki, VAR olmasaydı Süper Lig puan durumu nasıl olurdu?

28.05.2019 12:04 - Son Güncelleme: 28.05.2019 12:07
Süper Lig'de küme düşen takım değişti! İşte VAR'sız puan durumu

VAR olmasaydı Süper Lig puan durumu nasıl olurdu? İşte 34 haftanın ardından VAR'sız puan durumu...

Süper Lig'de küme düşen takım değişti! İşte VAR'sız puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu oynanan 34. hafta maçlarıyla sona erdi.

Süper Lig'de küme düşen takım değişti! İşte VAR'sız puan durumu

Galatasaray, sezonu 69 puanla tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonu 67 puanla ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir'in önünde bitirerek üst üste 2, toplamda ise 22. şampiyonluğunu ilan etti.

Süper Lig'de küme düşen takım değişti! İşte VAR'sız puan durumu

Sezonu 16. sırada tamamlayan Bursaspor, 17. bitiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 18. Akhisarspor, lige veda etti.

Süper Lig'de küme düşen takım değişti! İşte VAR'sız puan durumu

VAR'sız puan durumunda Spor Toto 1. Lig'e düşecek takımlardan birisi değişiyor. İşte eski hakem Deniz Çoban'ın 34. haftanın ardından hazırladığı "VAR"sız puan durumu:

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