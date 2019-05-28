Süper Lig'de küme düşen takım değişti! İşte VAR'sız puan durumu
Süper Lig'de Galatasaray, sezonu 69 puanla tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonu 67 puanla ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir'in önünde bitirerek üst üste 2, toplamda ise 22. şampiyonluğunu ilan etti.
Sezonu 16. sırada tamamlayan Bursaspor, 17. bitiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 18. Akhisarspor, lige veda etti.
Peki, VAR olmasaydı Süper Lig puan durumu nasıl olurdu?
28.05.2019 12:04
- Son Güncelleme: 28.05.2019 12:07
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