Süper Lig'de ayrılık rüzgarı!

Spor Toto Süper Lig'de henüz 11 hafta geride kalmasına rağmen 7 takım teknik direktör değişikliğine gitti. Çareyi teknik direktörleriyle yolları ayırmakta bulan son ekipler Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor oldu. Bu iki takımın yanı sıra bu sezon Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe de teknik müdahalede bulundu.

7 Kasım 2018 Çarşamba, 20:51:28 Güncelleme: 20:51:35
Süper Lig'de ayrılık rüzgarı!
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Süper Ligde ayrılık rüzgarı!

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda 11. hafta geride kalırken, teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 7'ye yükseldi.

Süper Lig'de ayrılık rüzgarı!
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Süper Ligde ayrılık rüzgarı!

Ligde kötü gidişatın faturası teknik direktörlere çıkmaya devam ediyor. Çareyi teknik direktörleriyle yolları ayırmakta bulan son takımlar Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor oldu.

Süper Lig'de ayrılık rüzgarı!
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Süper Ligde ayrılık rüzgarı!

Bu iki takımın yanı sıra bu sezon Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe de teknik müdahalede bulundu.

Süper Lig'de ayrılık rüzgarı!
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Süper Ligde ayrılık rüzgarı!

Puan tablosunda Aytemiz Alanyaspor (13), Demir Grup Sivasspor (14), Fenerbahçe (15), Akhisarspor (16), Çaykur Rizespor (17) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un (18) son 6 sırayı oluşturması dikkati çekti.

Süper Lig'de ayrılık rüzgarı!
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Süper Ligde ayrılık rüzgarı!

SON YAŞANAN AYRILIKLAR

Geçen sezon Göztepe'yi 6. yaparak adından söz ettiren Tamer Tuna'nın Sivas'taki macerası 11 hafta sürdü.

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