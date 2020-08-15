Süper Lig'de açıklanan transferler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... | Transfer haberleri
Süper Lig ekiplerinin yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. 2020-2021 futbol sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Ağustos Salı günü başlayıp 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Bu süre zarfında kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar yoğun mesai harcıyor. Transfer döneminde en hızlı giren takım Fenerbahçe oldu. Galatasaray ve Trabzonspor emin adımlarla yoluna devam ederken adımlarını en yavaş atan ise Beşiktaş... Peki Süper Lig'de biten transferler hangileri? İşte başta Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Mediol Başakşehir olmak üzere Süper Lig'de biten transferler...
15.08.2020 11:54
- Son Güncelleme: 15.08.2020 11:54
Süper Lig ekipleri için, transfer tescil dönemi 4 Ağustos itibarıyla başlamıştı. 5 Ekim tarihine kadar sürecek olan yaz transfer sezonunun ilk günlerinde Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulüp kadrosuna kattığı yeni isimleri resmen açıklamış ve imzalar atılmıştı. Peki şu ana dek hangi takım, hangi isimleri kadrosuna kattı?
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