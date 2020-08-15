Süper Lig'de açıklanan transferler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... | Transfer haberleri

Süper Lig ekipleri için, transfer tescil dönemi 4 Ağustos itibarıyla başlamıştı. 5 Ekim tarihine kadar sürecek olan yaz transfer sezonunun ilk günlerinde Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulüp kadrosuna kattığı yeni isimleri resmen açıklamış ve imzalar atılmıştı. Peki şu ana dek hangi takım, hangi isimleri kadrosuna kattı?

İŞTE YAZ TRANSFER DÖNEMİ RAPORU