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Barcelona-Bayern Münih maçını izlemeyenler şok şey kaçırdı! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece... Maç sonu Messi...

Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geldi. Barceleona bu maçtan tarihi bir hezimete uğrayarak çıktı. İspanya Nou Camp stadyumunda oynanan karşılaşmada Bayern Münih fırtına gibi eserek Barça karşısında 8 gol buldu. 8-2'lik skorla biten maç sonrası Barcelona maç sonu büyük üzüntü yaşarken Pique'nin açıklamaları dikkat çekti. Öte yandan Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi'nin maç sonu çekilen fotoğrafı da maçın özeti gibiydi.

15.08.2020 09:53 - Son Güncelleme: 15.08.2020 09:53
Barcelona-Bayern Münih maçını izlemeyenler şok şey kaçırdı! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece... Maç sonu Messi...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Luz Stadı'nda oynanan tarihi mücadeleden futbol tarihine geçecek bir sonuç çıktı.

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Barcelona-Bayern Münih maçını izlemeyenler şok şey kaçırdı! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece... Maç sonu Messi...

TARİHE GEÇEN MAÇ SONU FOTOĞRAFI

Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 gibi uzun yıllar unutulmayacak bir skorla devirdi yarı finale yükseldi. İşte tarihi gecede yaşananlar ve maç sonundaki ayrılık açıklamaları...

Barcelona-Bayern Münih maçını izlemeyenler şok şey kaçırdı! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece... Maç sonu Messi...

DAKİKA 4: 0-1
Alman temsilcisi maça çok hızlı başladı ve mücadelenin henüz 4. dakikasında Thomas Müller'in golüyle Bayern Münih 1-0 öne geçti.

Barcelona-Bayern Münih maçını izlemeyenler şok şey kaçırdı! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece... Maç sonu Messi...

DAKİKA 7: 1-1
Barcelona'nın bu gole yanıtı gecikmedi. Jordi Alba'nın ceza alanına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen David Alaba, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi ve 7. dakikada skora 1-1'lik denge geldi.

Barcelona-Bayern Münih maçını izlemeyenler şok şey kaçırdı! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece... Maç sonu Messi...

DAKİKA 21: 1-2
21. dakikada Barcelona ceza alanına sol taraftan giren Ivan Perisic, topu kaleci Marc-Andre ter Stegen'in müdahalesine rağmen filelere gönderdi ve Alman ekibi yeniden öne geçti: 1-2

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