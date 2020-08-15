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Barcelona-Bayern Münih maçını izlemeyenler şok şey kaçırdı! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece... Maç sonu Messi...

Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geldi. Barceleona bu maçtan tarihi bir hezimete uğrayarak çıktı. İspanya Nou Camp stadyumunda oynanan karşılaşmada Bayern Münih fırtına gibi eserek Barça karşısında 8 gol buldu. 8-2'lik skorla biten maç sonrası Barcelona maç sonu büyük üzüntü yaşarken Pique'nin açıklamaları dikkat çekti. Öte yandan Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi'nin maç sonu çekilen fotoğrafı da maçın özeti gibiydi.

15.08.2020 09:53 - Son Güncelleme: 15.08.2020 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





