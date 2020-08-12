Süper Lig transfer döneminde biten transferler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... | Transfer haberleri
Süper Lig ekiplerinin yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. 2020-2021 futbol sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Ağustos Salı günü başlayıp 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Bu süre zarfında kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar yoğun mesai harcıyor. Peki Süper Lig'de biten transferler hangileri? İşte başta Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Mediol Başakşehir olmak üzere Süper Lig'de biten transferler...
12.08.2020 15:34
- Son Güncelleme: 12.08.2020 15:34
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