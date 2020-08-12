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Süper Lig transfer döneminde biten transferler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... | Transfer haberleri

Süper Lig ekiplerinin yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. 2020-2021 futbol sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Ağustos Salı günü başlayıp 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Bu süre zarfında kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar yoğun mesai harcıyor. Peki Süper Lig'de biten transferler hangileri? İşte başta Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Mediol Başakşehir olmak üzere Süper Lig'de biten transferler...

12.08.2020 15:34 - Son Güncelleme: 12.08.2020 15:34
Süper Lig transfer döneminde biten transferler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... | Transfer haberleri

Marlon Rodriguez (Sol bek) Fluminense → Trabzonspor
Trabzonspor, Brezilya`nın Fluminense takımında oynayan 23 yaşındaki sol bek Marlon Rodriguez Xavier kadrosuna kattı.

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Süper Lig transfer döneminde biten transferler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... | Transfer haberleri

Oğulcan Çağlayan (Forvet) Çaykur Rizespor → Galatasaray
Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Oğulcan Çağlayan`ı renklerine bağladığını resmen açıkladı.

Süper Lig transfer döneminde biten transferler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... | Transfer haberleri

Zvonimir Kozulj (Orta saha) Pogon Szczecin → Gaziantep FK

Süper Lig transfer döneminde biten transferler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... | Transfer haberleri

Christian Cueva (Orta saha) Santos FC → Yeni Malatyaspor
BtcTurk Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki Perulu orta saha oyuncusu Christian Cueva ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Süper Lig transfer döneminde biten transferler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... | Transfer haberleri

Diego Angelo (Stoper) Kayserispor → Diego Angelo
Gençlerbirliği en son Kayserispor`da forma giyen Diego Angelo ile 2 yıllığına anlaştı.

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