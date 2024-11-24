F1 canlı izle | 24 Kasım Pazar Formula 1 Las Vegas GP yarışı kesintisiz, şifresiz, 4K canlı seyret!

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu Formula 1'de heyecan, 2024 sezonunun 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'si ile devam ediyor. Bu hafta sonu, Formula 1 tutkunları için nefes kesici anlar yaşanacak. Las Vegas sokaklarında yapılacak bu yarış, şampiyonluk için kritik bir dönemeç olabilir. Max Verstappen, sezonun son iki yarışına şampiyonluk iddiasıyla girebilmek için Las Vegas'tan önemli puanlar almak zorunda.
Las Vegas Grand Prix'si Ne Zaman?
Formula 1'in Las Vegas etabı, 24 Kasım Pazar günü, TSİ 09:00'da başladı. Yarışı canlı izlemek isteyenler, Bein Sports 4 ve beIN Sports Tod TV üzerinden yayınları takip edebilecek. Las Vegas GP'sinin heyecanını kaçırmamak için bu platformlarda yerinizi alabilirsiniz.
F1 Şifresiz Yayın Var mı?
Formula 1'in Las Vegas Grand Prix'si, şifresiz izleme imkanı sunmamaktadır. Yarı şampiyonluk yarışına tanıklık etmek isteyen izleyiciler, yayıncı kuruluşların belirlediği abonelik adımlarını takip ederek bu heyecanı ekranlarına taşıyabilecekler.