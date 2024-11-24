F1 canlı izle | 24 Kasım Pazar Formula 1 Las Vegas GP yarışı kesintisiz, şifresiz, 4K canlı seyret!

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu Formula 1'de heyecan, 2024 sezonunun 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'si ile devam ediyor. Bu hafta sonu, Formula 1 tutkunları için nefes kesici anlar yaşanacak. Las Vegas sokaklarında yapılacak bu yarış, şampiyonluk için kritik bir dönemeç olabilir. Max Verstappen, sezonun son iki yarışına şampiyonluk iddiasıyla girebilmek için Las Vegas'tan önemli puanlar almak zorunda.