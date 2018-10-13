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Summer Bianca sosyal medyayı salladı ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )

Cardiff City'nin 11 milyon Euro'ya transfer ettiği İngiliz forvet Bobby Reid'in fenomen eşi Summer Bianca, sosyal medyada verdiği ipuçları ve etkileyici güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

13 Ekim 2018 Cumartesi, 19:04:39 Güncelleme: 19:09:04
Summer Bianca sosyal medyayı salladı ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )
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Summer Bianca sosyal medyayı salladı ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )

Instagram'da 111 bin takipçisi bulunan Bianca, diş beyazlatma ipuçlarından, yüksek bir at kuyruğunun nasıl bağlanacağına kadar takipçileriyle her türlü ipuçlarını paylaşıyor.

Summer Bianca sosyal medyayı salladı ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )
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Summer Bianca sosyal medyayı salladı ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )

Ayrıca göz alıcı yaşam tarzını da hayranlarıyla paylaşan Bianca'nın gönderileri beğeni yağmuruna tutuluyor.

Summer Bianca sosyal medyayı salladı ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )
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Summer Bianca sosyal medyayı salladı ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )

Sık sık tatil fotoğrafları paylaşan Bianca, seyehat etmekten büyük zevk aldığını yorumlarda belirtiyor.

Summer Bianca sosyal medyayı salladı ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )
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Summer Bianca sosyal medyayı salladı ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )

İşte binlerce beğeni alan Bianca'nın fotoğraflarından biri daha...

Summer Bianca sosyal medyayı salladı ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )
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Summer Bianca sosyal medyayı salladı ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )

Harun Tekin & Ceyda Tekin

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